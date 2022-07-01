اصنعي صبغة شعر باللون الذهبي الاشقر من الكركم

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ترغب كل سيدة وفتاة في التغيير من مظهرها والظهور دائما في تألق وأكثر الأشياء التي تغيير من شكل ومظهر المرأة هو صبغ الشعر وتغيير لونه فهو يعطي شكل جديد للمرأة مع كل لون تصبغ به شعرها ولكن كثرة إستخدام المواد الكيميائية تضر جدا بصحة الشعر وفروة الرأس ولكن اليوم سنقدم لكي وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي الذي يرغب فيه الكثير من السيدات ولكن بطريقة طبيعية وبمواد طبيعية. مكونات تحضير وصفة صبغ الشعر أشقر بإستخدام الكركم: 2 ملعقة كبيرة من الكركم الناعم.

2 كوب من الماء. طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر أشقر بإستخدام الكركم: نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الماء ثم نرفعه على النار ليغلي. ثم نضيف إليه الكركم الناعم ونمزجهم جيدا ونتركه ليغلي جيدا. نقوم برفع الإناء من النار ونتركه ليبرد تماما ثم نقوم بتقسيم الشعر. بعد ذلك نقوم بوضع الصبغة على الشعر من الجذور إلى الأطراف. نقوم بلف الشعر جيدا ثم نقوم بترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة أو أكثر. ثم نقوم بغسيل الشعر جيدا بالماء والبلسم. مكونات تحضير وصفة صبغ الشعر أشقر بإستخدام زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

3 ملاعق كبيرة من الكركم الناعم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر أشقر بإستخدام زيت الزيتون: في وعاء صغير وعميق نضيف الكركم ونضيف إليه زيت الزيتون والخل الأبيض. نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نقوم بتقسيم الشعر ونضع الوصفة على كامل خصل الشعر. ثم نقوم بلف الشعر ونترك الوصفة عليه من ربع ساعة إلى نصف ساعة. ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والبلسم. مكونات تحضير وصفة لصبغ الشعر أشقر بإستخدام القهوة: 4 ملاعق كبيرة من بن القهوة الفاتح.

4 ملاعق كبيرة من الكركم الناعم.

5 ملاعق من الماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة تحضير وصفة لصبغ الشعر أشقر بإستخدام القهوة: في وعاء عميق نضيف القهوة والكركم وزيت الزيتون. ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونقوم بخلط المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة كريمية. بعد ذلك نقوم بوضع الوصفة على خصل الشعر جيدا. ثم نلف الشعر ونغطيه بغطاء بلاستيكي وتترك الوصفة على الشعر لمدة ساعة أو أكثر. بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم فقط. مكونات وصفة لصبغ الشعر باللون بني محمر: 6 ملاعق كبيرة من الحنة.

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بيضة.

نصف كوب من خل التفاح. طريقة وصفة لصبغ الشعر باللون البني المحمر: في وعاء عميق نضيف الحنة والقهوة وخل التفاح ثم نقوم بمزجهم جيدا. ثم نضيف إليهم البيضة وعصير الليمون ونمزج جيدا حتى نحصل على قوام ثقيل للوصفة. نضع الوصفة على الشعر من الجذور للأطراف ثم نلف الشعر ونتركه لمدة ساعة ونصف. ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو. عمر شويل - جدة اصنعي صبغة شعر باللون الذهبي الاشقر من الكركم - ثقفني

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