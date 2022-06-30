كفتة البطاطس بالجبن سهلة وسريعة واقتصادية وسر تماسك الكفتة وقرمشتها

إن البطاطس من أكثر الأكلات التي لها أكثر من طريقة لعملها، ودائمًا ما يكون لدى المطاعم طريقة مميزة في عمل كفتة البطاطس، لكن كثيرًا ما يفشل الناس في التوصل إلى ذلك الأمر داخل المنزل، لكن عند عرضنا لهذا المقال سنقوم بسرد أسرع طريقة لعمل البطاطس بشكل مختلف ولذيذ.

كفتة البطاطس

كي نتوصل إلى أفضل مذاق لكفتة البطاطس الشهية، فعلينا الالتزام بكافة المقادير وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

طريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحم

5 حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

شريحتان من الجبن الرومي والشيدر.

ملح.

فلفل أسود.

كزبرة ناعمة.

دقيق.

بقسماط.

ملعقتان من الزبدة.

2 فص من الثوم المهروس.

بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا.

ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء.

معلقة كبيرة من الدقيق.

طريقة كفتة بطاطس سهلة

تتمثل أولى خطوات التحضير بغسل البطاطس جيدًا بالماء، فيجب أن يتم فركها جيدًا، حتى نتخلص من أي أتربة عالقة بها.

وبعد ذلك نقوم بوضع البطاطس داخل إناء كبير على النار به ماء والقليل من الملح والفلفل الأسود والزيت.

ومن بعد ملاحظة نضج البطاطس، فهنا نقوم برفعها من على النار، وتركها لمدة حتى تبرد بعض الشيء.

ثم تأتي خطوة تقشير البطاطس، وبعدها نقوم بهرسها جيدًا بواسطة الشوكة داخل وعاء عميق.

وبعدها نقوم بإضافة كمية من الجبن والبقدونس والبهارات، وذلك مع التقليب باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات جيدًا.

وعلى الجانب الآخر نقوم بتشويح البصل والثوم داخل طاسة بها القليل من الزبد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البصل والثوم إلى خليط البطاطس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البصل والثوم إلى خليط البطاطس. وبعدها نقوم بتشكيل كرات متساوية من البطاطس، حتى نقوم بتغطيتها داخل الدقيق.

ومن بعدها نقوم بوضعها داخل البيض، ثم يتم وضعها داخل البقسماط.

ومن بعدها نقوم بوضعها داخل البيض، ثم يتم وضعها داخل البقسماط. ويفضل وضع تلك الكرات داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

وبعد ذلك نقوم بقليها، وبعد أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي، فهنا تكون جاهزة للخروج من على النار، ويتم تقديمها ساخنة مع الخبز.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص أفضل طريقة تحضير كفتة البطاطس داخل المنزل، فهذه الطريقة قد نجحت مع معظم الناس في التوصل إلى مذاق هذا النوع من البطاطس بشكل مختلف ومميز، وهذا هو المطلوب.