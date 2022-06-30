نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحصول على بشرة نضرة ومشدودة كالأطفال بلا تجاعيد أو خطوط مثل الكوريين واليابانيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات يحاولون الحصول على بشرة أكثر نضارة، وكيف يحدث هذا؟ فهذا ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال سطور مقالنا، حيث نقدم لكم طرق طبيعية غير مكلفة بالمرة للحصول على بشرة نضرة ومشدودة.

للحصول على بشرة نضرة ومشدودة

إذا كنت تحلمين ببشرة نضرة ومشدودة فليس أمامك سوى إستخدام المواد الطبيعية والتي تعد من أكثر المواد إفادة للبشرة، وذلك بدلًا من إستخدامك لحقن البوتكس المكلف، وإليك بعض من هذه الطرق.

البرتقال والزبادي لبشرة نضرة ومشدودة

يعد البرتقال من الحمضيات والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين صحة البشرة، وإليك إستخدامها فيما يلي:

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون.

نفس الكمية من عصير البرتقال الفريش.

ملعقتين من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بوضع عصير الليمون في وعاء عميق وصعي عليه كمية البرتقال الفريش.

قومي بإضافة اللبن الزبادي عليهم وقلبيهم.

ضعي القناع على وجهك حتى يتشربه قليلًا.

افركي بشرتك بلطف بحركة من اليسار إلى اليمين مع شد الوجه بلطف.

تخلصي من الخليط بغسل البشرة جيدًا.

يمكنك تكرار استخدام القناع الرائع لشد البشرة بسهولة مرات عديدة خلال الأسبوع.

قناع القهوة والكاكاو

تدخل القهوة أو الكاكاو في العديد من الوصفات المفيدة للبشرة، ويمكنك استخدامها لشد البشرة بالطريقة التالية:

المكونات

نصف ملعقة كبيرة من البن.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

نصف ملعقة من عسل النحل.

نصف ملعقة من الليمون الطازج.

طريقة التحضير

قومي بوضع البن في وعاء ويفضل أن يكون مطحون ناعم.

ضعي الكاكاو الخام عليه.

أضيفي إليهم عسل النحل وقلبي المكونات.

ضعي الليمون الطازج المعصور عليهم وقلبي، ثم ضعي عليهم اللبن الحليب ويفضل أن يكون دافئ.

يفرد الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن العشرين دقيقة.

يغسل الوجه جيدًا مع شد الوجه في اتجاه واحد.

يكرر ماسك البن والكاكاو من مرة إلى اثنين أسبوعيًا.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طرق طبيعية للحصول على بشرة نضرة ومشدودة فقد قدمنا ماسك البرتقال والليمون، وعرضنا أيضًا ماسك الكاكاو والبن فواظبي عليهم.