أطيب والذ بطاطس مقرمشه بطريقة المطاعم ومثل البطاطس الجاهزه اليكي الطريقة السريعة

تعد البطاطس من أهم الخضروات الصحية المفيدة التى تحتوى على النشا النباتى الذى يشعرنا بالشبع وامتلاء المعده لفترة طويلة فمن أهم الفوائد التى توجد بمكون البطاطس أنها تحتوى على البروتين والحديد والمعادن والالياف التى لها أهمية كبيرة فى تحسين وظائف الجسم والشعور بالطاقة والحيوية، فالكثير منا يحبون تناول البطاطس المقرمشه بجوار الوجبات السريعة فإنها تصلح كوجبة كاملة يستفيد منها الجسم، فى بلاد الشام وبعض الدول العربية يطلقون عليها اسم البطاطا، فهى اكثر انواع الخضروات انتاج داخل الدوله المصريه، كما أنها اشهر وافضل الأطعمة السريعة الخفيفة التى يمكن تحضيرها داخل فى وقت قصير جدا وتقديمها للعائله بطعم متميز، فالعديد منا يخافون من تناول البطاطس لتجنب السمنة المفرطة لاكن أثبت العلم أنها من أنسب الطرق لعمل رجيم سهل والاستفادة من فوائده الصحية أثناء فترة الرجيم الصحي، ايضا ينصح بعدم الإفراط فى تناولها بكميات كبيرة أو بصفه مستمره، فى اشهر المطاعم العالمية تعتمد على البطاطس اعتماد كلى بجانب الوجبات، فمن الممكن تحضير خلطه سريعة التحضير تعطى طعم متميز للبطاطس وقرمشه جميله تفتح الشهية لتناولها ويغنكى عن طلبها من المطاعم بأسعار عالية .

طريقه عمل البطاطس المقليه بقرمشه لذيذه

مقادير خلطه البطاطس المقليه:

نصف كيلو من البطاطس، تقشر وتقطع أصابع متساوية

2 كوب من الماء المثلج

3 ملاعق كبيرة من الخل

نصف كوب من الدقيق الأبيض

2 ملعقه كبيره من النشا

ملح وفلفل

ملعقه من بودرة البصل والثوم

بابريكا

نصف ملعقه صغيره من البيكنج بودر

زيت للقلي

طريقه عمل البطاطس المقرمشه:

اولا نقوم بوضع البطاطس فى الماء المثلج والخل لمدة 30 دقيقة ثم نقوم تحضير خلطه تغليف البطاطس للحصول على المقرمشه اللذيذه، نحضر طبق عميق نضع به الدقيق الأبيض والنشا و ملح وفلفل وبصل البودر والثوم والبابريكا تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات تماما، نقوم بتسخين طاسه الزيت جيدا ثم نقوم بتصفية اصابع البطاطس من الماء و توضع في خليط الدقيق المبهر ثم نقوم بتوزيع البطاطس داخل الزيت الغزير حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح وتقدم بالهنا بجوار الاكلات السريعة أو كوجبة كاملة مع قليل من الجبن المطبوخ .