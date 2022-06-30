نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك الزبادي الهش بمقادير اقتصادية وبطعم لذيذ أحلي كيكة هتفطري بيها في المقال التالي
الكيك من أنواع الحلويات التى تتميز بطعم مميز وجميل، وسوف نذكر إليكي فى هذا المقال مكونات وطريقة عمل كيكة الزبادي الإقتصادية الهشة فيجب إتباع المقادير بالضبط لكى تحصلين على كيكة لها قوام إسفنجي وتتكون من الدقيق والبيض والزبادي والسكر والزبدة فيمكن تحضيرها فى دقائق معدودة، ومكوناتها موجودة فى مطبخ، ودائما تفضل الأسرة تناول كيك الزبادى مع كوب الشاي أو كوب الحليب الساخن للإستمتاع بوقت جميل ولطيف، وللكيك نكهات عديدة منها بالشيكولاتة أو بالبرتقال أو بالقرفة، ومن أنواع الكيك مثل كيك الإسفنج أو كيك الحليب أو كيك التورتة، وننصح بعدم شراء الكيك من محلات الحلويات لأنها غالية الثمن خاصة فى الحفلات والمناسبات السعيدة فسوف تحتاجين كميات كبيرة، وغير هذا الطعم غير جيد وغير مقبول، ولا نضمن جودة مكوناتها، لكن الكيك الذى يعد فى المنزل يكون نظيف ونضمن صلاحية مكوناته وغير مكلف.
مكونات كيك الزبادى
- إثنين علبة من الزبادى
- إثنين كوب ونصف كبير من الدقيق
- كوب واحد كبير من السكر
- نصف كوب صغير من الزبدة أو زيت الذرة على حسب الرغبة
- ثلاثة حبات من البيض
- كوب ونصف كبير من الحليب
- ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر
- رشة من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة من الخل
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا الجاف أو السائلة
طريقة عمل كيك الزبادى
- فى البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيدا.
- ثم نبدأ بعمل الكيك بتحضير الخلاط ثم نضع به البيض والفانيليا وعصير الليمون والخل السكر والحليب ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إلى خليط البيض الزبادي والزبدة مع الإستمرار فى الخفق.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر ونتابع الخلط جيدا حتى يصبح قوام ناعم ومتداخل وبدون أى تكتلات.
- ثم نقوم بسكب هذا الخليط فى إناء مدهون بقليل من الزبدة ورشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة.
- ثم ندخلها الفرن ونتركها حتى تنضج فيجب مراعاة عدم فتح باب الفرن لأن هذا سوف يؤدي إلى هبوط الكيك.
- وبعد تمام النضج تقطع وتقدم فى طبق التقديم بأحلى وألذ طعم.
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