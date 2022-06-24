بسكويت الشاي الاقتصادي بطعم رائع ومقرمش وخلال 10 دقائق فقط

بسكويت الشاي الاقتصادي ، يعد من أنواع البسكويت التي تحضر من خلال مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة بكثرة داخل كل منزل، يعتبر من أكثر أنواع البسكويت الذي يعشقه الكثير من الأشخاص سواء الكبير أو الصغير تسعى جميع الأمهات على توافره بالمنزل فهو من ألذ أنواع البسكوت الذي يقدم بجانب الشاي، يتم شرائه من الخارج بأسعار مرتفعة ولكن يمكننا تحضيره بالمنزل من خلال مكونات بسيطة وسهلة وبطريقة تحضير سهلة جداً وسريعة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت أو المجهود، فهو بسكوت سهل وغير مكلف، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل وأبسط طريقة لعمل بسكويت الشاي الاقتصادي بالمنزل.

مكونات عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق (أو حسب احتياج العجينة). رشة من الملح. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الخل. نصف كوب سكر بودرة.. نصف كوب زيت. حبة كبيرة من البيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وسريعة يمكننا عمل بسكويت الشاي الاقتصادي بالمنزل وهي كما يلي:ـ

في وعاء متوسط الحجم نضيف البيض ثم نضيف الفانيليا، ثم نخفق المكونات بشكل جيد. ثم نضيف الخل ونخفق المكونات مرة أخرى ثم نضيف رشة من الملح ونقلب ثم نضيف السكر. نخفق المكونات جيداً حتي يذوب السكر ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق. ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً ونقلب المكونات، حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية غير لاصقة باليد.

طريقة تشكيل عجينة البسكويت