نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر ياباني لتبييض البشرة 10 درجات يقضي على الكلف والتصبغات لبشرة صافية وبيضاء كالزجاج في المقال التالي

البشرة المشرقة تدل على حياة صحية ولكن في الوقت الحالي تتعرض البشرة لعوامل كثيرة سواء في الجو أو في روتين الحياة يؤثر على جمالها بالسلب ومنها استخدام مستحضرات تجميل بها مواد كيميائية والخروج في الشمس يوميا، ولذلك يلجأ البعض للبحث عن وصفات طبيعية للتخلص من البقع والكلف وتفتيح لون البشرة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم. وصفة طبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من الكلف والتصبغات المكونات: ملعقة من الأرز.

كوب من الماء.

كوب من الحليب.

ملعقة من صابونة دوف مبشورة.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نجهز قدر ويضاف بداخله الأرز مع كوب من الماء وربع كوب من الحليب ويرفع على نار متوسطة حتى يصبح القوام كريمي.

عندما يبرد يوضع في الكبة أو الخلاط مع باقي كمية الحليب ثم يرفع على النار ونضيف ملعقة من صابونة دوف ونقلب حتى تختلط المكونات.

نرفع الكريم جانبا ثم يضاف عصير الليمون ونقلب ويحفظ في عبوة كريم جافة ومعقمة لمدة أسبوع بعد ذلك نغسل البشرة جيدا.

وندهن هذا الكريم في المساء ويترك طوال الليل وفي الصباح نغسل البشرة بالماء والغسول يكرر يوم بعد يوم وسوف تلاحظي اختفاء البقع والكلف.

يمكن وضع هذا الكريم على جميع الأماكن الداكنة بالجسم سواء منطقة الإبط أو بين الفخذين أو اليدين وغيرها. ماسكات تفتيح سريعة المفعول النشا والحليب: المكونات: ملعقة من النشا.

ملعقة من الطحينة.

ماء ورد.

5 قطرات زيت لوز.

عصير ليمونة.

3 ملاعق حليب. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونمزج المكونات مع بعض حتى تتكون عجينة سهلة الفرد ونضعها على بشرة نظيفة ونتركها 30 دقيقة.

تشطف بالماء البارد ثم نمرر قطنة بها ماء ورد على البشرة هذا الماسك يجعل البشرة بيضاء ونقية خالية من التصبغات. 2. الطين الطبيعي وزيت شجرة الشاي: المكونات: 2 ملعقة من الطين الطبيعي.

ملعقة من القهوة.

3 قطرات من زيت شجرة الشاي.

ملعقة صغيرة خل.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط القهوة والطين مع بعض ثم نضيف باقي المكونات ونقلب باستخدام ملعقة خشب أو بلاستيك نغسل البشرة بالماء الفاتر.

ونوزع المزيج عليها واتركيه 20 دقيقة ويغسل بالماء يكرر مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء بدون كلف وبقع داكنة. ماسك دقيق اللوز والحليب لتبييض الوجه وإزالة الكلف والبقع المكونات: 2 ملعقة من دقيق اللوز.

ملعقة من الحليب.

قطرات من ماء الورد.

ملعقة جل صبار. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج جل الصبار مع دقيق اللوز ثم نضع الحليب وماء الورد ويوزع الخليط على بشرة نظيفة.

يترك لمدة ثلث ساعة ويغسل بالماء يكرر الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة. عمر شويل - جدة سر ياباني لتبييض البشرة 10 درجات يقضي على الكلف والتصبغات لبشرة صافية وبيضاء كالزجاج - ثقفني

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