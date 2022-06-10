نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة شاورما الدجاج السورية وطريقة عمل سندويشات الشاورما بالمنزل مثل المطاعم في المقال التالي
طريقة عمل شاورما سوري تبيع المطاعم مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تروق لمعظم الناس لدرجة أنهم يشترونها بكميات كبيرة كل يوم، وهذا بالتأكيد أحد الأسباب التي تجعل ربات البيوت يجدن طرقًا لإعداده ليتمكن من تحضيره بطريقة مثالية تحرص على خدمته بشكل جيد، وتؤمن عائلتها أفضل طعام من بين هؤلاء الشاورما السوري من الأطعمة المفضلة للكبار والصغار ويتم تحضيرها بطرق مختلفة، بعضها يضاف إلى الكيمتشي والبطاطس وبعضها مطبوخ باللحم مهما تعددت الحشوات فإن الطعم لا مثيل له.
شاورما سوري
الشاورما هو طبق شرقي يتكون من لحم الضأن أو الدجاج أو الديك الرومي أو اللحم البقري أو خليط اللحوم التي يتم وضعها على الصاج وتُشوى لعدة ساعات، يتم بعد ذلك تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة وتقديمه في خبز بيتا أو خبز مسطح مع الخضار والصلصات الشاورما هو طعام شائع شهير في سوريا ودول الشرق الأوسط الأخرى.
تتبيلة الشاورما دجاج
سنتعرف اولا علي المكونات التي سوف نحتاج إليها لإعداد الشورمه علي الطريقة السورية وهذه المكونات هي:
- 700 غ من صدور الدجاج منزوعة الجلد ومقطعة إلى شرائح رفيعة.
- عصير حبّتان كبيرتان من الليمون.
- أربع ملاعق كبيرة من اللبن.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- سبعة فصوص من الثوم المهروس.
- ملعقتان كبيرتان كزبرة طازجة ومقطعة.
- ملعقة صغيرة من الريحان الطازج.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان صغيرتان من الملح، أو حسب الحاجة.
- 1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
- نصف ملعقة كبيرة من بودرة الهال.
- رشة واحدة من جوزة الطيب البودرة.
مكونات اللفائف:
- أربع قطع من خبز تورتيلا الدقيق.
- أربع ملاعق كبيرة من المايونيز بالثوم.
- قطعتان من الخيار المخلل مقطعان إلى شرائح.
- كوب من جبنة إيدام المبشورة.
- كوب من صلصة الطحينة للتقديم.
طريقة عمل شورمة الدجاج في البيت
بعد أن قمنا بالتعرف علي المقادير اللازمة وقمنا بإحضارها سوف نتعرف الآن علي خطوات تحضير تتبيلة الدجاج وطهيه فيما يلي:
- ضعي جميع مكونات التتبيلة في وعاء للخلط ماعدا الدجاج وقلبي حتى تمتزج المكونات.
- ثم تبلي الدجاج وضعيه في الثلاجة طوال الليل أو في اليوم التالي.
- شوي الدجاج المتبل على نار متوسطة لمدة عشر دقائق وبعد تحميص الدجاج قطعيه إلى شرائح رفيعة ويمكن لفه في التورتيلا.
طريقة عمل سندويش الشاورما بالمنزل
- قومي بتُوزّيع قطع الدجاج على طول قطر خبز التورتيلا.
- ثم يُرش القليل من المايونيز والثوم والجبن لتغليف الشاورما.
- ثم تُخبز لفائف الشاورما حتى تصبح مقرمشة وتُقطّع إلى لفات صغيرة وتُقدّم مع الطحينة.
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