تونر الشعر: اعرفي ازاي تحضري تونر الشعر لتصحيح لون شعرك في البيت

اوقات كتير بنقع في المشكلة دي وهي ان لون الصبغة ميطلعش زي ما احنا عايزين او يقلب على برتقاني ، لكن متقلقيش المشكلة دي ليها حل وهي تونر الشعر هو منتج لتصحيح لون الشعر المصبوغ والتخلص من درجة اللون النحاسي او البرتقاني من الشعر ، والحقيقة ان التونر ده بيتباع تجاريا في المحلات ولكن سعره غالي وكمان ممكن يضر شعرك ، عشان كده احنا النهاردة هنقولك طريقة عمل تونر الشعر في البيت بمكونات طبيعية من مطبخك ، وفي نفس الوقت هيساعد على التخلص من اللون غير المرغوب فيه بشكل فعال.

ايه هو تونر الشعر؟

تونر الشعر بيستخدم لتصحيح درجة لون الشعر غير المرغوب فيها سواء باردة او دافية, ومعادلة الاندرتون الاحمر والاصفر والنحاسي عشان توصلي للون الصبغة اللي انتي عايزاه, واظهار لون الصبغة اكتر ، وبيستخدم غالبا مع الشعر اللي مستخدم عليه تفتيح او سحب لون او الهايلايت للوصول لدرجة اللون المطلوبة.

وغالبا بيستخدم التونر لو حابه تجربي الوان شعر بألوان باردة زي الاشقر البلاتيني, الرمادي, الازرق ، كمان بيستخدم للحصول على الوان زي البني الرمادي والاشقر الرمادي.

فوايد تونر الشعر:

– بيساعد على اظهار لون الشعر المصبوغ باللون اللي انتي عايزاه ، وبشكل خاص مع تفتيح او تشقير لون الشعر.

– بيساعد على سحب الالوان غير المرغوب فيها من الشعر بعد صبغة.

– بيدي شعرك لون متناغم وموحد وحيوي.

– بيغلف الشعر بتغليفة خفيفة ، وبيديه لمعان بالاضافة للحفاظ على درجة اللون الجديدة لفترة اطول.

حاجات لازم تعرفيها عن التونر:

– التونر بيغير الاندر تون بتاع اللون من غير ما يأثر على اللون نفسه.

– التونر بيتم استخدامه بشكل اساسي مع الشعر الاشقر والتفتيح.

– بيستخدم للتحكم في لون الشعر ، على سبيل المثال لتحويل اللون الاشقر لرمادي عميق او يديه لون تاني زي البنفسجي او الروز.

– التونر ممكن يستخدم على اجزاء معينة من الشعر بس ، على سبيل المثال لعمل هايلايت لبعض خصلات الشعر ، وممكن تستخدميه على جذور الشعر كله.

– التونر ممكن يستخدم كمان لاضافة بُعد للون الشعر.

– ماتغسليش الشعر مباشرة بعد ما تعملي التونر عشان اللون مايدوبش مع الماية او يتلاشى.

– انتي محتاجة تجددي الشعر بالتونر كل 2 – 8 اسابيع ، ده بيعتمد على نوعية شعرك.

– كل ما غسلتي الشعر اكتر ، كل ما احتاجتي انك تستخدمي التونر لتصحيح لون الشعر.

– بمجرد ما تعملي شعرك بالتونر ، احميه من اشعة الشمس لمنع تلاشي اللون.

– قللي استخدام منتجات تصفيف الشعر على الشعر اللي عاملة له تونر او تفتيح.

– التفتيح بيأثر على الشعر وبيخليه خفيف وضعيف ، عشان كده ضروري استخدام Leave-in conditioners لترطيب شعرك.

انواع تونر الشعر:

التونر للشعر المصبوغ بيتوفر منه انواع واشكال والوان مختلفة ، في منه الكريمي, السائل, الانواع اللي بتحتوي على امونيا ، والنوع بيتحدد على حسب اللون اللي انتي عايزاه ، ومن اشهر انواع التونر:

– تونر الشعر بالامونيا: النوع ده بيستخدم في حالة الشعر المصبوغ باللون الاشقر ، ولكن ضروري يكون فترة ماتقلش عن 5 ايام بين اخر صبغة عملتيها لتفادي تلف الشعر.

– الشامبو البنفسجي: الشامبو ده بيستخدم من مرتين لتلات مرات في الاسبوع بعد عملية تفتيح لون الشعر ، ويعتبر اخف على الشعر من النوع اللي بيحتوي على امونيا ، ومتوفر في السوق من ماركات كتير.

– صبغة الشعر البنفسجية: النوع ده بيستخدم بعد تفتيح لون الشعر ، وبيكون من خلال خلط كمية بسيطة منه مع البلسم العادي ويتساب على الشعر حوالي 15 دقيقة لحد نص ساعة.

الوقت الصح لاستخدام التونر:

يستخدم التونر على الشعر بعد تفتيحه او تشقيره ، ومش بننصح باستخدام التونر على الشعر قبل عملية التفتيح ، وعادة التونر بيحافظ على لون الشعر لمدة توصل ل 15 يوم لحد شهرين حسب الروتين اللي ماشية عليه في غسيل شعرك.

طريقة استخدام تونر الشعر:

التونر بيستخدم على الشعر المصبوغ بالخطوات دي:

الشعر بيتقسم لاقسام ، وبيتحط التونر على كل جزء ، وممكن تحطي التونر على اجزاء معينة بس لو حابة تعملي هايلايت ، ولو التونر وصل للشعر الغامق او غير المصبوغ ماتقلقيش لان التونر مش بيغير لون الشعر الطبيعي ، هو بس وظيفته تصحيح اللون المصبوغ.

استخدمي التونر على الشعر اللي تم السحب اللون منه او معمول له تفتيح بعد كام يوم من سحب اللون ، عشان تتجنبي تلف الشعر.

استخدام الشامبو البنفسجي هيكون افيد للشعر المسحوب منه اللون ، لانه الطف على الشعر ، وبيساعد على تصحيح اللون وبيديكي اللون الاشقر اللي انتي عايزاه ، بالاضافة انك تقدري تستخدميه على الشعر بعد سحب اللون على طول بعكس النوع اللي فيه امونيا.

الشامبو البنفسجي بيستخدم من 2 – 3 مرات في الاسبوع كتونر للشعر مع تركه لمدة بين 5 – 10 دقايق ، ومع الاستخدام المتكرر هيتغير اللون الاشقر للون الرمادي.

بيتم خلط كام نقطة من الشامبو البنفسجي مع بلسم الشعر الابيض العادي ، وسيبيه من 15 – 30 دقيقة ، مع الحرص على تجنب اضافة كمية كبيرة من الشامبو البنفسجي ، لتجنب صبغ الشعر باللون البنفسجي.

افضل ماركات تونر الشعر:

– تونر Wella color charm white lady.

– تونر Bed head tigi dumb blonde toning shampoo.

– تونر L’oreal paris age beautifying silver care.

– تونر Balmain paris hair couture ash toner.

– تونر Garnier nutriss ultra color.

– تونر IGK mixed feelings leave-in blonde drops.

– تونر Kerastase blonde absolu anti-brass purple shampoo.

طريقة عمل تونر الشعر في البيت بمكونات طبيعية:

1- شامبو صودا الخبز (الكربوناتو):

شامبو صودا الخبز يعتبر علاج ممتاز لتنقية الشعر ، عند خلطة مع الوان الطعام ، بيزيل المنتجات مع تحييد الدرجات الطبيعية الدافية الموجودة في شعرك ، ولكن بننصح عدم الافراط في استخدامه لان المكونات اللي بتحتوي على درجة حموضة عالية زي صودا الخبز ممكن تنشف الشعر وتزود جفافه.

الطريقة:

– هتحتاجي شامبو خالي من السلفات ، ونقطتين من لون طعام ازرق ونقطتين لون ارجواني ، و 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز.

– في طبق اخلطي المكونات مع بعض ، مع كام معلقة كبيرة ماية ، خليه على جنب وابدأي اشطفي شعرك بالماية.

– بعد شطف الشعر بالماية ، استخدمي مزيج الشامبو اللي حضرتيه لغسل شعرك.

– سيبي الشامبو على شعرك لمدة 5 – 10 دقايق قبل شطفه.

– بعدها اغسلي شعرك بالبلسم (ممكن تضيفي كام نقطة من الوان الطعام للبلسم بتاعك عشان تزودي تأثير التونر).

– ماتستخدميش مزيج الشامبو ده اكتر من مرة في الاسبوع لانه ممكن ينشف الشعر ، في الايام العادية من الاسبوع ممكن تستخدمي شامبو عادي خالي من السلفات مع كام نقطة من لون الطعام الارجواني والازرق من غير صودا الخبز.

2- تونر خل التفاح:

خل التفاح يعتبر حمضي ، والشعر الباهت بيحتوي على درجة حموضة اعلى ، وخل التفاح ممكن انه يساعد على خفض درجة الحموضة واعادة التوازن للشعر ، وبالتالي ممكن انه يساعد في التخلص من درجات اللون البرتقاني والاصفر ، بالاضافة انه يعتبر منظف عميق لازالة تراكمات المنتجات.

الطريقة:

– خففي 4 معالق كبيرة من خل التفاح مع 2 معلقة كبيرة ماية.

– صبي الخليط على شعرك وسيبيه لمدة 15 دقيقة.

– بعدها اشطفي شعرك بالماية فاترة اقرب للباردة.

– ماتستخدميش الخليط ده اكتر من 3 مرات في الشهر لان خل التفاح ممكن انه ينشف الشعر.

3- الليمون والعسل:

الليمون من الحاجات اللي بتساعد على تفتيح الشعر بشكل طبيعي ، والعسل بيحتوي على خصائص مرطبة ، واللي ممكن تساعد على ترطيب الشعر ، واستخدام الخليط ده لاكتر من مرة هيساعد على تفتيح الشعر درجتين على الاقل.

الطريقة:

– خدي ¼ كوباية من عصير الليمون الطازة وحطيها في ازازة ببخاخ وضيفي له ¾ كوباية ماية.

– ضيفي للخليط 2 معلقة كبيرة عسل ورجيهم مع بعض كويس.

– رشي خليط العسل والليمون على شعرك.

– سيبيه على الشعر لمدة ساعتين.

– حاولي تقعدي 30 دقيقة من الساعتين دول في الشمس ، لان الشمس مع الليمون والعسل بتساعد على تفتيح الشعر بشكل افضل.

– اغسلي الشعر بشامبو خالي من السلفات وبعده البلسم.

– ماتستخدميش الخليط ده اكتر من 3 مرات في الشهر.

4- تونر الشاي الاخضر:

ثبت ان الشاي الاخضر بيعزز نمو الشعر ، وممكن كمان تستخدمي الشاي الاسود.

الطريقة:

– خدي 3 اكياس من الشاي الاخضر واغليهم في 2 كوباية ماية.

– استني لحد ما لون الماية يبقى اخضر فاتح.

– حطيه على شعرك وسيبيه حوالي 30 دقيقة.

– طول الوقت بصي على الشعر عشان تشوفي وصلتي للون اللي انتي عايزاه.

– بعدها اغسلي الشعر.

5- زيت الزيتون:

اظهرت الدراسات ان زيت الزيتون مش بيساعد بس على نمو الشعر ومنع التلف ، ولكن كمان بيعزز لون الشعر ، لو شعرك الاصلي غامق قبل تشقير او صبغ الشعر ، زيت الزيتون ممكن انه يساعد على عمل توازن للون شعرك.

الطريقة:

– على حسب طول وكثافة شعرك ، خدي كمية من زيت الزيتون وسخنيه.

– دلكي الزيت في فروة الراس ، وسيبيه لمدة ساعة.

– بعدها اغسليه بشامبو خالي من السلفات.

6- بودرة انديجو:

بودرة انديجو بتعزز لون ولمعان الشعر ، وهتساعد على توحيد درجات اللون البرتقاني النحاسي.

الطريقة:

– خدي 1 معلقة كبيرة من بودرة انديجو وامزجيها مع 4 معالق كبيرة بلسم ابيض.

– حطي الخليط على شعرك.

– طول الوقت شوفي اللون وصل للي انتي عايزاه ولا لا.

– بمجرد ما توصلي للون المطلوب ، اغسلي الشعر بالماية وشامبو خالي من السلفات.

صبغات الشعر والوان الطعام:

1- صبغة اشقر رمادي:

الصبغات بدرجات الاشقر الرمادي بتساعد على ازالة درجات اللون الاصفر البرتقاني عن طريق تحييد درجات اللون الدافية بألوان باردة.

الطريقة:

– هتحتاجي صبغة شعر باللون الاشقر الرمادي.

– اخلطي الصبغة حسب التعليمات اللي على العلبة في طبق بلاستيك.

– حطي الصبغة على الشعر ، وسيبيها المدة المحددة على العلبة (عادة 30 دقيقة).

– اغسلي شعرك بشامبو خالي من السلفات.

2- صبغة ارجواني او بنفسجي:

اللون الارجواني والازرق هما اكتر الالوان المستخدمة لتوحيد لون الشعر الاصفر البرتقاني.

الطريقة:

– هتحتاجي 1 معلقة كبيرة من صبغة الشعر باللون الارجواني و 3 معالق كبيرة بلسم.

– امزجي المكونات مع بعض لحد ما الخليط يبقى باللون اللافندر.

– حطي الخليط ده على اجزاء الشعر اللي محتاجة فيها تصحيح لون.

– سيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسلي الشعر بشامبو خالي من السلفات.

– كرري الطريقة في كل مرة يبدأ فيها شعرك يتحول للون الاصفر.

3- صبغة خضرا:

لو شعرك بني او صبغتي شعرك باللون البني ، فده التونر المناسب ليكي ، التونر ده مناسب لازالة درجات اللون البرتقاني والاحمر من الشعر البني او الغامق.

الطريقة:

– ضيفي من 2 – 3 نقط من لون الطعام الاخضر للبلسم ، او نقطتين من لون الطعام الاخضر مع نقطة واحدة من لون الطعام الازرق لو شعرك في درجات برتقاني اكتر.

– بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو كويس ، حطي المزيج على الشعر وسيبيه لمدة 10 دقايق.

– بعدها اغسلي الشعر بماية باردة.

طريقة دمج الوان صبغات الشعر للحصول على درجة اللون المطلوب