ببيضة واحدة اعملي البريوش الفرنسي في المنزل بالخطوات البسيطة

البريوش يعد واحد من أنواع المخبوزات وهو من الصوفات الفرنسية، وهذه المخبوزات ذات طعم رائع ويكون مرغوب في تناولها بكثرة ويفضلونه عن الخبز، ولكن تكون مكونات تحضير البريوش مكلفة على فئة من الأشخاص، وبسبب ذلك لا يمكن أن يتم الاستغناء عن الخبز بشكل كامل واستخدام البريوش بدلًا منه، كما لا يحب الأشخاص تناوله مع مجموعة من الأكلات، ويحتوى البريوش على سعرات حرارية عالية يحتاجها الجسم، وأيضا مجموعة من العناصر والمكونات الغذائية المفيدة، ومن هذه العناصر مثل البروتينات، والكربوهيدرات، الكوليسترول، والدهون، و هي عناصر يحتاج إليها جسم الأشخاص، وتحدث عن فوائد البريوش مجموعة من خبراء التغذية، كما قام بتحضيره عدد من برامج الطبخ، ومنهم سالي فؤاد صاحية برنامج حلو وحادق، وأيضًا تقوم بتقديم نصائح خاصة والتغذية والرجيم.

مقادير تحضير البريوش في المنزل

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

بيضة واحدة صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع كوب من الزبدة.

خمس ملاعق كبيرة من السكر البورد.

نصف ليمونة مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقتين ونصف من الحليب البودرة.

ملح

ماء دافئ.

طريقة تحضير البريوش في المنزل