نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة اعملي البريوش الفرنسي في المنزل بالخطوات البسيطة في المقال التالي
البريوش يعد واحد من أنواع المخبوزات وهو من الصوفات الفرنسية، وهذه المخبوزات ذات طعم رائع ويكون مرغوب في تناولها بكثرة ويفضلونه عن الخبز، ولكن تكون مكونات تحضير البريوش مكلفة على فئة من الأشخاص، وبسبب ذلك لا يمكن أن يتم الاستغناء عن الخبز بشكل كامل واستخدام البريوش بدلًا منه، كما لا يحب الأشخاص تناوله مع مجموعة من الأكلات، ويحتوى البريوش على سعرات حرارية عالية يحتاجها الجسم، وأيضا مجموعة من العناصر والمكونات الغذائية المفيدة، ومن هذه العناصر مثل البروتينات، والكربوهيدرات، الكوليسترول، والدهون، و هي عناصر يحتاج إليها جسم الأشخاص، وتحدث عن فوائد البريوش مجموعة من خبراء التغذية، كما قام بتحضيره عدد من برامج الطبخ، ومنهم سالي فؤاد صاحية برنامج حلو وحادق، وأيضًا تقوم بتقديم نصائح خاصة والتغذية والرجيم.
مقادير تحضير البريوش في المنزل
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- بيضة واحدة صغيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ربع كوب من الزبدة.
- خمس ملاعق كبيرة من السكر البورد.
- نصف ليمونة مبشورة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقتين ونصف من الحليب البودرة.
- ملح
- ماء دافئ.
طريقة تحضير البريوش في المنزل
- نقوم بوضع وعاء به ماء دافئ، ثم نضيف إليه الحليب، ونضع الخميرة عليهم، ملعقتين من السكر البودرة، ونقلب المكونات حتى يتم ذوبان الخميرة في الماء.
- في إناء آخر نقوم بوضع الدقيق، ونضيف إليه ثلاث ملاعق من السكر، ونضع البيضة وعليها الفانيليا.
- نقوم بإضافة الملح، وأيضا بشر الليمون، ونقوم بعجن المكونات جيدًا باستخدام العجن اليدوي، ونستمر في العجن.
- نقوم بإحضار الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ونضيف الخميرة والماء، ونعجن جميع المكونات معًا، حتى تصبح العجينة متماسكة.
- بعد ذلك باستخدام ورق نايلون نفرده على العجينة، ونغطيها جيدًا، ثم نضعها في حجرة دافئة وذلك حتى تخمر، ويمكن ان تستغرق أكثر من ساعتين.
- نحضر العجينة ونقسمها ثلاثة قطع ونفردها، وبعد ذلك يتم تشكيلها في شكل ضفيرة، ثم نتركها لمدة ساعة حتى تخمر مرة أخرى.
- نقوم بتسخين الفرن لدرجة حرارة 180 درجة، ونحضر صينية نقوم برشها بالدقيق، ثم نضع العجينة بها وتدهن بالسمن ويمكن رش السمسم عليها، ثم نقوم بوضعها في الفرن حتى تنضج.
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