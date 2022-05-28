“أحلي من المطاعم” طريقة عمل البط بالبرتقال في البيت بخطوات بسيطة والقليل من الوقت

طريقة عمل البط بالبرتقال بإمكان كل ربة منزل أن تنفذ هذه الوجبة الصحية، والمغذية من دون الحاجة إلي إنفاق الكثير من المال في المطاعم، بالإضافة إلى عدم الثقة في المكونات، وطريقة إعدادها خارج المنزل حيث أنها طريقة سهلة، وبسيطة، من الممكن أن تحضر في المنزل بكل سهولة إحدى الأكلات الجديدة نوعاً ما على المجتمع العربي، لكنها سرعان ما انتشرت بكثرة، لما لها من طعم مميز، ومذاق مختلف، كما أنها تعد بطريقة سهلة للغاية، فوقت تحضيرها حوالي ستون دقيقة فقط، مع وقت طهيها لا يتعدى ٤٥ دقيقة، هذه الوصفة هي البط بالبرتقال سوف نتعرف معًا على طريقة عمل البط بالبرتقال من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البط بالبرتقال

المقادير

بطة مغسولة بشكل جيد ذات حجم كبير.

واحد كوب من عصير البرتقال.

ملعقة من أوراق الريحان مفرومة طازجة.

واحد ملعقة من عصير الليمون صغيرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

كوب من العسل.

واحد كوب من الزبدة

ملح حسب الرغبة.

ثمرة برتقال.

طريقة تحضير البط بالبرتقال

يتم غسل البطة بالماء، ثم تنقع لمدة ساعة في ماء مضاف اليه ملعقة دقيق كبيرة، مع ملعقة ملح كبيرة، و ملعقتان طعام من عصير الليمون، ثم تغسل بالماء جيدًا.

يتم خلط البصل، والملح، والفلفل، وبشر البرتقال، والجزر، ثم يحشي نصف الكمية داخل البطة، وتترك باقي الكمية لكى يتم وضعها في الصينية.

يخلط عصير الليمون مع البرتقال، ثم نضيف قليل من الملح، والفلفل، ثم يسكب على البطة، وتوضع داخل الفرن لمدة ثلاثة ساعات.

يراعي أن يضاف نصف كوب من الماء كل ساعة إلى الصينية حتى لا يجف البط، ثم يتم تقليبها من حين إلى آخر، ويتم أخذ الصوص بالملعقة، ثم يسكب على البطة.

قبل تمام النضج بنصف ساعة تدهن البطة بملعقة عسل، أو مربى، ثم تسكب بالملعقة عليها بعض من الصوص الموجود بصينية الطهى.

مقادير صوص البرتقال

نصف ملعقة كبيرة من دهن البطة.

بودرة فلفل احمر شطة.

ملعقتين عصير برتقال.

نصف ملعقة من بشر البرتقال.

حبة زيتونة خضراء مقطعة.

نصف ملعقة من ماء الزيتون المملح.

ملح، وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير