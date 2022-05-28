أجمل مسك تفتيح البشرة الدهنية وتفتيح البشرة الجافة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز العناية بالبشرة

مسك تفتيح البشرة الطبيعي يعتبر من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة بشكل كبير، وذلك لتفتيح البشرة والوجه بشكل عام وخاصة في فصل الصيف حيث أن حرارة شمس الصيف أحد الأسباب الرئيسية لاسمرار لون البشرة والوجه بشكل كبير، لذلك فأن المسك من أكثر ما تهتم به كل السيدات والفتيات علي العموم وخاصة في حالة اسمرار لون البشرة بشكل كبير سوء كانت البشرة دهنية أو بشرة جافة والتي يتم استخدامها يوميا، والتي تعطينا نضارة ونعومة فائقة للوجه والبشرة بصورة مميزة خاصة للذين يعانون من مشاكل اسمرار البشرة، لذلك فإننا ننصح دائما أن تستخدمي وصفتنا المذهلة والرائعة لعمل مسك تفتيح البشرة الغير مكلف، حيث أن غالبية مكوناتها موجودة بالمنزل بشكل عام وهو ما ننصح به دائما وذلك لضمان عمله بأفضل الطرق الصحية وأفضل من الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالبشرة، وذلك ما ننصح به دائما حيث أن تلك المراكز تقوم باستخدام الخلطات الغير طبيعية والمواد الكيميائية الضارة جداً علي البشرة والوجه بشكل كبير، كما أن تلك المواد الكيميائية لها تأثير كبير وخطير على صحة وسلامة البشرة والوجه بشكل عام، وذلك للحفاظ على صحة بشرة جميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعمل مسك تفتيح البشرة في المنزل.

طريقة تحضير مسك البشرة الدهنية ومكوناته

المكونات

كمية من مسحوق قشر البرتقال المجفف.

كمية من ماء الورد.

طريقة التحضير

يجب علينا أن نضع هذه المكونات في إنآء ونقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد جيدا حتي يصبح متجانس.

نقوم بدهن المسك على الوجه جيدا ويتم تدليكها ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يجف.

وبعد النصف ساعة نقوم بفرك المسك من علي الوجه جيدا ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا حتي يصيح نظيف تمام ثم نقوم بتنشيف الوجه جيدا بفوطة قطنية.

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وقبل انقضاء الأسبوع سوف تحصلي علي وجه أكثر جمال ونضارة ونعومة.

طريقة تحضير مسك البشرة الجافة ومكوناته

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

طريقة التحضير