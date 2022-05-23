كيفية عمل المسقعة المصرية بطريقة صحية وخفيفة بدون قلي

تعد المسقعة من من الوجبات المصرية الشعبية الأصيلة، والتى تقدم فى كثير من المحلات الشعبية وهوه النوع السادة منها، ولكن فى الآونة الأخيرة كثر عملها بطرق مختلفة باللحمة المفرومة والبشاميل وغيرها من الطرق الأخرى، كما أنها جميعها تعتمد على قلي مكوناتها قبل استخدامها، ولاكننا اليوم سوف نعرفكم على طريق صحية لعملها بدون قلي، وذلك للتمتع بنكهتها الجميلة بطريقة لا تؤثر على جسم الإنسان وتحميه من الأمراض المختلفة الناتجة عن القلي، لذلك سوف نتعرف سويا فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير المسقعة المصرية بدون قلي بالتفصيل.

مكونات المسقة المصرية بدون قلي

تتكون المسقعة المصرية بدون قلي من مكونات بسيطة وإقتصادية جداً ولا تكلفك الكثير عند شرائها وهى كالتالي:

كيلو من الباذنجان.

١/٢ كيلو من البطاطس.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ قرن من الفلفل الأخضر الحار.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

لتر من عصير الطماطم.

٢ حبة من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

رشة من السكر.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب التذوق.

شرائح من الليمون(اختياري).

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل المسقعة المصرية الصحية بدون قلي سهلة جداً وتعتبر موفرة للوقت والمجهود وهى كمايلي:

أولا نقوم بغسل الباذنجان وتقشيره من الخارج حتة وحتة ثم نقطعه الى حلقات وندهنه بالزيت ونضعه فى صينية مدهونة وندخلها الفرن حتى يكتسب لون وينضج. ثم نحضر صينية ونضعها على النار ونضع بها شوية من الزيت ونضيف عليهم الفلفل الحار مقطع نصفين. ونقلب حتى يصبح لون الثوم ذهبي ثم نضيف عليه عصير الطماطم والطماطم المقطع والهارت من الملح والفلفل والكزبرة. نقلبهم مع بعض كويس ثم نتركهم حتى يتسبكوا شوية. بعد ذلك نقوم بتقشير البطاطس ونغسلها كويس ونقطعها الى حلقات ونضعها فى الصينية. بعد ما نسيبها تغلى شوية نرص عليها الباذنجان من فوق الوش ونرس عليه شرائح الليمون حسب الرغبة. ثم ندخلها الفرن المسخن مسبقا حتى تتسبك وتأخذ لون وشكلها بيكون محمر وجميل لما تطلع. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة بجانب العيش البلدي وبالف هنا وشفا.

فوائد الباذنجان

يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد الصحية للجسم وهي كالتالي: