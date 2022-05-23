انت الان تتابع خبر لن تتخيل كم بلغت ارباح مسلسل قيامة أرطغرل بعد عرضه في 71 دولة.. ارقام صادمة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام تركية، أن مسلسل "قيامة أرطغرل" حصد 3 مليارات مشاهدة، أما إيراداته فبلغت حوالى مليار دولار أميركي.

حيث حقق مسلسل "​قيامة أرطغرل​" نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وحصد نسب مشاهدة عالية، فهو مسلسل يحمل الطابع التاريخي، وتدور أحداثه في القرن 13 ميلادي، فهو يروي سيرة حياة قائد قبيلة "قايي" من أتراك الأوغوز، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية أرطغرل بن سليمان شاه، وجسّد هذه الشخصية الممثل التركي ​أنجين ألتان دوزياتان​.ويتألف المسلسل من خمسة مواسم، من إخراج متين قوناي، وقُدّر عدد مشاهديه بحوالى 3 مليارات، كما أنه عرض في 71 دولة، وتمت دبلجته إلى 25 لغة مختلفة، وعلى قنوات عديدة في روسيا ورومانيا وباكستان واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا، وجورجيا وقطر ومقدونيا.الجدير بالذكر ان مسلسل "قيامة أرطغرل" حصد في عام 2016، حصد جائزة الفراشة الذهبية لأفضل مسلسل تلفزيوني، إلا أن خلافاً وقع حينها، ما دفع المنتج محمد بوزداغ إلى إعادة الجائزة للقائمين على حفل التكريم، لأن الممثلين وفريق العمل لم يعطَ لهم الميكروفون، عندما استلموا الجائزة على خشبة المسرح، للتحدث كما هو معتاد، ودافع عنهم حينها الرئيس أردوغان قائلاً :"إنكم فزتم بجائزة القلوب".