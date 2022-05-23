نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية للشيف الشربيني بطعم رائع ورائحة طيبة في المقال التالي
تعد وجبة الفراخ المشوية من الوجبات الشهية واللذيذة، ويوجد لها محبين كثيرين من الكبار والأطفال، الفراخ المشوية على الفحم من الوجبات المطلوبة بداخل كل منزل وذلك لخفتها وسهولة هضمها وعدم وجود الكثير من الدهون بداخلها، فهي من الوجبات المُحبب تواجدها داخل أنظمة التخسيس فهي من الوجبات التي بها نسب بروتين مناسبة وما يحتاجه الجسم، ولا تحتوي على نسب كالوري أو نسب دهون مرتفعة، ومن أجل إعداد الدجاج لابد الحصول على تتبيلة شهية ومناسبة لجعلها أفضل، فسوف نقوم بعرض تتبيلة لذيذة للشيف الشربيني وهو شيف معروف في جمهورية مصر وبعض الدول العربية بطعامه الشهي ووصفاته الناجحة والجيدة واعتماد الكثير من الناس على وصفاته وعملها في المنزل.
مكونات تتبيلة الفراخ المشوية للشيف الشربيني
سنقوم بعرض الطلبات اللازم توافرها في تتبيلة الفراخ المشوية لجعلها لذيذة وذلك على طريقة الشيف الشربيني المشهورة وهى:
- عدد فرخة واحدة مقطعة إلى أربعة قطع.
- عصير بصلتين من ماء البصل المبشور.
- ملعقتين كبيرتين من معصور الطماطم.
- 2 ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.
- معلقة صغيرة من بهارات الفراخ.
- ملعقة صغيرة من الزعتر الناشف.
- ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة النباتي.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.
طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية للشيف الشربيني
- نأتي بإناء ونقوم بوضع كلا من عصير ماء البصل وعصير الطماطم معا.
- ونقوم بإضافة البهارات للخليط من الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والزعتر الناشف وبهارات دجاج الشوي ووضع زيت الذرة والخل الأبيض وعصير الليمون الطازج، ونقوم بمزج الخليط معا بطريقة جيدة حتى يتم تجانسهم.
- نقوم بتنظيف قطع الدجاج جيدا وغسلها من البكتيريا، ونقوم بإضافتها إلى الإناء السابق بما فيه من بهارات، ونقوم بتقليبهم بداخله جيدا حتى يتم التأكد من أن جميع البهارات والتتبيلة قد وصلت إلى جميع أجزاء قطع الفراخ.
- بعدها نقوم بوضع الإناء الموجود به الفراخ في الثلاجة لمدة قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة ساعات، حتى يتم التأكد من أن الفراخ قامت بتشرب التتبيلة جيدا.
- بعدها نقوم بإخراج الدجاجة ووضعها على الشواية أو في أسياخ فوق الفحم حتى يتم نضجها جيدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية للشيف الشربيني بطعم رائع ورائحة طيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.