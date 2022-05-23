طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية للشيف الشربيني بطعم رائع ورائحة طيبة

تعد وجبة الفراخ المشوية من الوجبات الشهية واللذيذة، ويوجد لها محبين كثيرين من الكبار والأطفال، الفراخ المشوية على الفحم من الوجبات المطلوبة بداخل كل منزل وذلك لخفتها وسهولة هضمها وعدم وجود الكثير من الدهون بداخلها، فهي من الوجبات المُحبب تواجدها داخل أنظمة التخسيس فهي من الوجبات التي بها نسب بروتين مناسبة وما يحتاجه الجسم، ولا تحتوي على نسب كالوري أو نسب دهون مرتفعة، ومن أجل إعداد الدجاج لابد الحصول على تتبيلة شهية ومناسبة لجعلها أفضل، فسوف نقوم بعرض تتبيلة لذيذة للشيف الشربيني وهو شيف معروف في جمهورية مصر وبعض الدول العربية بطعامه الشهي ووصفاته الناجحة والجيدة واعتماد الكثير من الناس على وصفاته وعملها في المنزل.

مكونات تتبيلة الفراخ المشوية للشيف الشربيني

سنقوم بعرض الطلبات اللازم توافرها في تتبيلة الفراخ المشوية لجعلها لذيذة وذلك على طريقة الشيف الشربيني المشهورة وهى:

عدد فرخة واحدة مقطعة إلى أربعة قطع.

عصير بصلتين من ماء البصل المبشور.

ملعقتين كبيرتين من معصور الطماطم.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقة صغيرة من الزعتر الناشف.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة النباتي.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية للشيف الشربيني