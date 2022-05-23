فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق لمدة 5 أيام وسوف تحدث المعجزة وفق أحدث الدراسات

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زيت الزيتون من أكثر الزيوت النباتية ذات فائدة كبيرة، كما أن استخدامات زيت الزيتون متعددة، يمكنك استخدامه في الطعام أو استخدامه كزيت للشعر، حيث يقدم زيت الزيوت العديد من المميزات للشعر كتغذيته ولمعانه وأيضا يعمل على زيادة طول الشعر، وإذا تحدثنا على فوائد الليمون، سنجد العديد من المميزات التى تتواجد بالليمون، حيث يعمل الليمون على تطهير المعدة وأيضا تسكين الألم، ولكن إذا مزجنا الليمون مع زيت الزيتون ستجتمع جميع المميزات، لذلك سنقوم بتقديم لكم فوائد زيت الزيتون مع الليمون على الريق.
ما هي فوائد الليمون وزيت الزيتون على الريق
يعرف عن الليمون احتوائه على فيتامين سي، الذي يساعد على تفتيح البشرة وأيضا نضارة الوجه، وأيضا زيت الزيتون له فوائد صحية كبيرة، لذلك سنذكر لكم فوائد زيت الزيتون والليمون عند تناوله على الريق في الصباح:
- يعمل على تحسين عملية الهضم، والقضاء على الإمساك.
- كما يعمل شراب الليمون وزيت الزيتون على تحسين قدرة الجسم في امتصاص العناصر الغذائية المفيدة.
- كما أن الشراب له قدرة فائقة في تفتيت الحصى المتراكم على المرارة.
فوائد زيت الزيتون والليمون على البشرة
- يمكنك استخدام زيت الزيتون والليمون كمقشر قوى للجسم، وهو عن طريق وضعه على الجسم ثم البدء في فرك الجلد بحركات دائرية، وستجدي النتيجة ستكون التخلص من الجلد الميت.
- يعمل زيت الزيتون والليمون على إزالة البقع السمراء في الجلد وتوحيد لون الجسم.
- حيث أنه يمكنك استخدام الليمون مع زيت الزيتون في التخلص من الهالات السوداء التى تحيط العين.
- كما أن زيت الزيتون من اقوى الزيوت النباتية المفيدة، لذلك يمكنك استخدامه في ترطيب الجسم مع الليمون سيعمل على تفتيح البشرة، ويمكنك تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.
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