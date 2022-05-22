نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما قد تود معرفته عن تبديل الاسنان عند الاطفال بين يديك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبديل الاسنان عند الاطفال قد تبدو مرحلة مربكة للغاية لك ولطفلك، لكن في الحقيقة هي طور من أطوار النمو التي لن تسبب أي إزعاج في حالة معرفتها على نحوٍ كاف. تبديل الاسنان عند الاطفال مرحلة لابد أن تمر بها كل أسرة. أيضا سوف نتناول أهم التفاصيل التي تساعد طفلك على أن يمر منها بسلام و بمجموعة من الأسنان الدائمة السوية والصحيحة في هذا المقال سنتطرق إلى عدد وأسماء الأسنان المختلفة وعددها إلى جانب جدول تبديل الاسنان عند الاطفال ومتى تكون زيارة الطبيب واجبة. من الضروري أيضاً أن نستعرض أشهر الحالات المصاحبة لتغيير الأسنان والتي قد تبدو غريبة وتسبب القلق.

ما هو عدد الأسنان وما اسمائها؟

عدد الأسنان:

من أكثر المعلومات المغلوطة انتشاراً أن عدد الأسنان اللبنية هو نفس عدد الأسنان الدائمة؛ ونتيجة لذلك قد يترك الأبوين ضروس طفلهما للإهمال والتآكل ظناً منهما أنه لابد لكل الأسنان أن تسقط لتتبدل بغيرها. لكن الواقع أن بعض الأسنان تبزغ لمرة واحدة وهذا ما سنستطرده لاحقاً.

وبناءً على ما سبق ذكره، فعدد الأسنان اللبنية هو 20 (10 في كل فك) أما عدد الأسنان الدائمة فهو 32 (16 في كل فك).

يبدو واضحاً الآن أن 12 سن من مجموع الأسنان يظهر في الفم بدون تبديل، جميعها تكون ضروساً. تبزغ هذه الضروس في مراحل عمرية مختلفة تبدأ من الطفولة؛ لذلك يتم خلطها عادةً مع مرحلة تبديل الاسنان عند الاطفال.

أسماء الأسنان:

قواطع مركزيه

قواطع جانبية

أنياب

جميع ما سبق من الأسنان يوجد منه 2 بالفك العلوي و 2 بالفك السفلي. جميعها موجود بالأسنان اللبنية وتُستبدل بأسنان دائمة.

جميع ما سبق من الأسنان يوجد منه 2 بالفك العلوي و 2 بالفك السفلي. جميعها موجود بالأسنان اللبنية وتُستبدل بأسنان دائمة. ضواحك:

عددها 4 في كل فك، وتوجد فقط في الأسنان الدائمة. الضواحك تَستبدل الضروس اللبنية.

عددها 4 في كل فك، وتوجد فقط في الأسنان الدائمة. الضواحك تَستبدل الضروس اللبنية. ضروس:

الضروس اللبنية وعددها 8 تُستبدل بالضواحك، والضروس الدائمة وعددها 12 تظهر بدون تبديل.

جدول تبديل الاسنان عند الاطفال:

تبديل الاسنان عند الاطفال يكون تقريبياً وفقاً للجدول التالي

القواطع المركزية العلوية والسفلية 6-7 سنوات القواطع الجانبية العلوية والسفلية 7-8 سنوات الأنياب السفلية 9-12 سنة الأنياب العلوية 10-12 سنة الضروس الأولى العلوية والسفلية 9-11 سنة الضروس الثانية العلوية والسفلية 10- 12 سنة

يبدأ تبديل الاسنان عند الاطفال في الفك السفلي أولاً ثم العلوي، ويكون التبديل عند البنات أسرع حدوثاً من نظيره لدى الأولاد بمعدل 1-2 سنة.

ينتهي تغيير الأسنان عادةً عند سن 12 سنة، لكنه أحياناً قد يتأخر لسن 14 سنة. يُعد ذلك طبيعياً جداً ولا يستدعي القلق.

يظهر أول ضرس دائم بفم طفلك عند 6-7 سنوات دون تبديل. يظهر الضرس بكل ركن بالفم بمجموع 4 أضراس جميعها دائمة تحمل اسم ” الضرس الدائم الأول”.

يبدأ تبديل الاسنان عند الاطفال في الفك السفلي أولاً ثم العلوي، ويكون التبديل عند البنات أسرع حدوثاً من نظيره لدى الأولاد بمعدل 1-2 سنة.

ينتهي تغيير الأسنان عادةً عند سن 12 سنة، لكنه أحياناً قد يتأخر لسن 14 سنة. يُعد ذلك طبيعياً جداً ولا يستدعي القلق.

يظهر أول ضرس دائم بفم طفلك عند 6-7 سنوات دون تبديل. يظهر الضرس بكل ركن بالفم بمجموع 4 أضراس جميعها دائمة تحمل اسم ” الضرس الدائم الأول”.

حالات مصاحبة لتبديل الاسنان عند الاطفال:

ظهور مسافات بين الأسنان:

قد تلاحظ الأم ظهور مسافات واضحة بين الأسنان اللبنية أو ما يعرف ب”الفلجات” لم تكن موجودة من قبل؛ مما قد يصيبها بالقلق. هذه المسافات طبيعية جداً، بل إنها علامة صحية حيث أنها تنم عن نمو فك الطفل بشكل طبيعي وأنه عند التبديل لن يتعرض لتزاحم الأسنان.

بزوغ الأسنان الدائمة خلف الأسنان اللبنية:

في بعض الأحيان تفشل الأسنان الدائمة في إسقاط الأسنان اللبنية فتبزغ خلفها، لتظهر الأسنان في صورة صفّين متوازيين. هنا يجب عليك أخذ طفلك إلى طبيب الأسنان في أسرع وقت ليخلع هذه الأسنان اللبنية؛ فهي لن تسقط وحدها الآن وتحتاج للتدخل. غالباً ما تعود الأسنان الدائمة إلي موقعها الصحيح بفعل حركة عضلات الفم واللسان ولكن في بعض الأحيان القليلة قد تحتاج لـ” تقويم الأسنان” لإعادتها.

أكثر هذه الحالات شيوعاً هي القواطع المركزية السفلية، لكن نسبة التصحيح الذاتي بها تصل إلى 89%.

تكيسات البزوغ:

بعد سقوط السن اللبني وقبل ظهور السن الدائم مكانه في اللثة، قد يظهر في اللثة جزء متورم ذو لون شفاف أو أزرق فيما يسمى بـ”تكيسات البزوغ” . هي عبارة عن كيس خلوي صغير مملوء بسائل شفاف يوجد باللثة أعلى السن الدائم وهو غير ضار على الإطلاق. عادةً هو غير مؤلم و يختفي ذاتياً عندما يشق السن اللثة للبزوغ، ولكن في حالة شعر طفلك بالألم منه أو تأخر ظهور السن عن العمر المحدد له يجب التوجه لطبيب الأسنان.

مرحلة البطة القبيحة:

من أكثر حالات تبديل الاسنان عند الاطفال تحدياً هي مرحلة البطة القبيحة. لا يمر بها كل الأطفال وليست شائعة الحدوث، ولكنها من أكثر الحالات صعوبة على الصحة النفسية للطفل.

مرحلة البطة القبيحة تأتي بعد ظهور القواطع المركزية والجانبية العلوية وقبل بزوغ الأنياب. في هذه المرحلة تبدو القواطع بحجم كبير جداً مقارنة بحجم الأسنان اللبنية المجاورة، ونتيجة لتحرُك الأنياب داخل العظام؛ تتحرك القواطع لتميل وتبتعد عن بعضها محدثةً فراغات واضحة بين الأسنان.

تحدث هذه الحالة بين عمر 7-12 عام، وهي تحد نفسها ذاتياً بمجرد بزوغ الأنياب بشكل كامل ونادراً ما تحتاج لتقويم الأسنان. ما يحتاجه الطفل في هذه المرحلة حقاً أن يشعر بالاحتواء وأنه لا شيء خاطيء بأسنانه فهي مرحلة مؤقتة وستمر.

الأسنان اللبنية المحتجزة:

يعد السن اللبني محتجزاً عندما يمر وقت تبديله ولا يحدث التبديل ولا تظهر أيضاً أي علامات لهذا التبديل كالخلخلة أو ظهور السن الدائم خلف اللبني. يكون وراء ذلك أحد سببين:

أسنان دائمة مطمورة:

في بعض الأحيان يتكون السن الدائم في أوضاع خاطئة كأن يكون مقلوباً أو في وضع أفقي، أو في أماكن خاطئة كعظام الفك نفسه البعيدة عن منطقة الأسنان؛ فيعجز عن التحرك في اتجاه اللثة لذلك لا يتأثر السن اللبني ويبقى محتجزاً.

أسنان دائمة مفقودة خِلقياً:

أحياناً يفتقد الشخص لبعض الأسنان الدائمة خلقياً؛ فلا تتكون من الأساس وتصبح مفقودة. وعليه فلا يوجد ما يؤثر على السن اللبني ليتخلخل ويسقط فيبقى محتجزاً.

أكثر الأسنان الدائمة المفقودة خلقياً شيوعاً هي القواطع الجانبية العلوية و الضواحك الثانية السفلية.

متى يجب زيارة طبيب الأسنان في مرحلة تبديل الأسنان؟