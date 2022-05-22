نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساحر البياض الفوري.. كريم الكولاجين المبيض السريع لوجه مشرق وصافي في وقت قياسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من النساء عن كريم الكولاجين المبيض السريع باعتباره إحدى أفضل الكريمات التي تحافظ على نضارة وإشراق البشرة لاحتوائه على مجموعة من العناصر والبروتينات الهامة التي تحافظ على الجلد، يمكن تجهيز هذا الكريم السحري في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

كريم الكولاجين المبيض السريع

تهتم العديد من النساء حول البحث عن طرق الحصول على كولاجين طبيعى للبشرة. حيث تعددت الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها كبدائل طبيعية للكولاجين.

كولاجين طبيعي للوجة لبان الذكر مع النشا

يمكن عمل كريم الكولاجين بالبان الذكر في المنزل عن طريق تطبيق التالي:

المكونات:

ملعقة من لبان الذكر.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

كوب من الماء.

عدد ملعقة واحدة من أي كريم مرطب.

الطريقة:

يفضل نقع لبان الذكر في كوب من الماء لمدة ليلة كاملة حتى يزيد حجمه ويتحول لونه إلى اللون الأبيض.

بعد ذلك يضاف إليه مقدار النشا ويقلب على البارد جيدًا حتى تذوب النشا تمامًا.

ثم يرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتحول إلى قوام متماسك.

بعد ذلك يوضع مقدار ماء الورد إلى الخليط السابق ويقلب جيدًا.

بينما للحصول على قوام كريمي ناعم يفضل إضافة ملعقة من أي كريم مرطب.

بعد ذلك تخلط المكونات معًا حتى تتجانس المكونات تمامًا.

ثم يفرد هذا الكريم السحري على بشرة نظيفة بحركات دائرية لطيفة.

بعد ذلك يترك لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

كما ينصح باستخدام كريم الكولاجين يوميًا حيث أكد الكثير من مستخدميه الحصول على النتيجة المرجوة عقب المداومة على استخدامه لمدة أسبوع.

كولاجين الوجة بزبدة الشيا

يمكن تحضير كريم الكولاجين السحري بخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

4 ملاعق من زبدة الشيا.

ملعقة من زيت اللوز.

2 كبسولة من فيتامين E.

القليل من عصير الليمون.

الطريقة:

تخلط المكونات السابقة جيدًا حتى تتحول إلى خليط كريمي أبيض ثقيل.

بعد ذلك يوضع الكريم على البشرة ويدلك برفق ثم يترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وينصح باستخدامه يوميًا.

في نهاية مقال كريم الكولاجين المبيض السريع حيث تم التعرف على العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن من خلالها عمل كريم كولاجين في المنزل بمكونات طبيعية سهلة متوفرة في البيت تضمن تفتيح البشرة بفعالية وأمان تام.