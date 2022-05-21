طرق لعمل تنت طبيعي للشفايف في البيت بمكونات من مطبخك

تنت الشفايف يعتبر طريقة رائعة لتلوين الشفايف من غير ما يحصلها غمقان بسبب المواد الكيميائية اللي بتكون موجودة في الروج ، بالاضافة ان التنت بيثبت فترة طويلة ومش بيعمل اي تلطيخ زي الروج ، وبيدي كمان لوك طبيعي وممتليء للشفايف ، تعالوا نشوف من خلال السطور الجاية 3 طرق لعمل تنت طبيعي للشفايف بمكونات موجودة في مطبخك.
طرق لعمل تنت طبيعي للشفايف:
1- تنت الشفايف بالتوت:
الميزة في التوت انك تقدري تختاري انواع مختلفة من التوت عشان تعملي الوان مختلفة ، من اول اللون البينك, الاحمر لحد البنفسجي.
اهرسي 4 حبات من التوت واستخرجي منها العصير بتاعها.
تقدري تدهني شفايفك بالعصير ده وتسيبيه ينشف للحصول على تنت طبيعي ، ولكن ممكن عشان تزودي تأثيره وتدي شفايفك لمعان ، ممكن تضيفي لعصير التوت كمية بسيطة من زيت الزيتون او الفازلين.
ممكن كمان عشان تغمقي لون التنت ، تضيفي له ذرة بسيطة من مسحوق الاسبريسو او بن مطحون عادي ، الطريقة دي هتغمقلك اللون.
2- تنت البنجر (الشمندر):
التوت هيدي الشفايف لون طبيعي خفيف ، اما البنجر هيديكي لون اغمق وغني اكتر.
– ابشري ½ معلقة صغيرة من شمع العسل ودوبيه في حمام ماية سخنة.
– ضيفي 1 معلقة صغيرة من زيت الزيتون لشمع العسل بعد ما يسيح.
– دلوقتي ضيفي البنجر البودر (تقدري تحضريه بتقطيع البنجر شرايح رفيعة وحطيه على صينية في الفرن لحد ما ينشف وبعدين اطحنيه) مع خليط زيت الزيتون والشمع وقلبيهم مع بعض كويس ، او ممكن تستخدمي بدل البنجر البودر عصير البنجر.
– وكده التنت يبقى جاهز ، احفظيه في اي علبة صغيرة عندك ، واستخدميه على الشفايف ، والتنت ده مع الاستخدام المنتظم بيخلي الشفايف ناعمة وبيديها لون وردي طبيعي دائم.
3- تنت الشفايف بالكركدية:
اغلي 4 معالق كبيرة من الكركدية في كوباية ماية ، سيبيه يغلي لحد ما الماية تنقص وتبقى ½ كوباية.
سيبي الكركدية يبرد تماما ، بعدها صفيه وضيفي له معلقة كبيرة من الفازلين (ممكن تستبدلي الفازلين بزبدة كاكاو) ، وامزجيهم مع بعض كويس لحد ما يتكون عندك قوام كريمي.
كده التنت يبقى جاهز للاستخدام ، احفظيه في علبة صغيرة في التلاجة.
4- تنت بالمكياج:
ممكن تعملي تنت سريع بالمكياج ، اختاري اي لون ايشادو تفضليه خدي منه وضيفي له كمية بسيطة من ماية الورد ، حطي الخليط ده على شفايفك بفرشة صغيرة وسيبيه لحد ما ينشف ، هيلون شفايفك بلون هيقعد معاكي فترة طويلة ، ولكن اتأكدي انك تستخدمي ايشادو من ماركة كويسة.
نصايح حطيها في اعتبارك مع التنت الطبيعي:
– احفظي التنت دايما في التلاجة او في الفريزر عشان تطولي عمره ويقعد معاكي اطول فترة ممكنة.
– دايما افحصي التنت بشكل دوري عشان تتأكدي انه خالي من اي نمو فطري لانه خالي من المواد الحافظة ، مجرد ما تلاحظي اي تغير في لونه او ريحته اتخلصي منه وماتستخدميهوش على شفايفك.
– تقدري تستخدمي التنت ده كمان كبلاشر ، حطي منه نقط بسيطة على الخدود وامزجيها بصوابعك او بفرشة البلاشر.
طريقة تانية لعمل التنت بألوان الطعام:
4 طرق لعمل تينت الحواجب في البيت بمكونات طبيعية..وازاي ترسميه زي المحترفين
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