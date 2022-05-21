طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش في البيت بكل أسراره وتكاته مثل المحلات

تعد المخللات من المأكولات التي لا تخلو أي وجبه طعام منها ويرجع السبب في ذلك إلى أن المخللات تضيف طعم رائع وجميل للطعام حيث يعمل على فتح الشهية وتناول كمية أكبر من الطعام، وتتعدد أنواع المخللات التي يمكننا تناولها ومنها مخلل الخيار أو مخلل الجزر أو القرنبيط وغيرها من الأنواع الأخرى التي يمكننا تناولها، حيث يعتبر المخلل الخيار من المخللات الشهيرة التي تقوم الكثير من الناس بشرائه من المحلات التجارية ونلاحظ أنه إذا قومنا بتناول الخيار المباع نصاب بأملاح شديدة وآللام حادة في الكلى والمعدة ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا المخلل على كميات كبيرة من الأملاح والشطة اللذان يعملان على إصابتنا بالكثير من الأمراض، على الرغم من أننا إذا قومنا بتخليل مخلل الخيار في المنزل يقع علينا بتكلفة بسيطة وغير مكلفة نهائيا.

مكونات عمل وصفة مخلل الخيار

كيلو واحد من الخيار.

كوب واحد من الماء.

كوب واحد إلا ربع من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح أو أكثر على حسب الكمية.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من الشطة.

ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.

طريقة عمل وصفة مخلل الخيار