نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش في البيت بكل أسراره وتكاته مثل المحلات في المقال التالي
تعد المخللات من المأكولات التي لا تخلو أي وجبه طعام منها ويرجع السبب في ذلك إلى أن المخللات تضيف طعم رائع وجميل للطعام حيث يعمل على فتح الشهية وتناول كمية أكبر من الطعام، وتتعدد أنواع المخللات التي يمكننا تناولها ومنها مخلل الخيار أو مخلل الجزر أو القرنبيط وغيرها من الأنواع الأخرى التي يمكننا تناولها، حيث يعتبر المخلل الخيار من المخللات الشهيرة التي تقوم الكثير من الناس بشرائه من المحلات التجارية ونلاحظ أنه إذا قومنا بتناول الخيار المباع نصاب بأملاح شديدة وآللام حادة في الكلى والمعدة ويرجع السبب في ذلك هو إحتواء هذا المخلل على كميات كبيرة من الأملاح والشطة اللذان يعملان على إصابتنا بالكثير من الأمراض، على الرغم من أننا إذا قومنا بتخليل مخلل الخيار في المنزل يقع علينا بتكلفة بسيطة وغير مكلفة نهائيا.
مكونات عمل وصفة مخلل الخيار
- كيلو واحد من الخيار.
- كوب واحد من الماء.
- كوب واحد إلا ربع من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الملح أو أكثر على حسب الكمية.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من الشطة.
- ملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة.
طريقة عمل وصفة مخلل الخيار
- أحضري كمية الخيار وقومي بغسلها جيدا ثم قومي بعمل فتحة من جانب الخيار وفي جميع الكمية التي توجد لديكي.
- أحضري بعد ذلك إناء وضعي به كوب واحد من الماء مع كوب واحد إلا ربع من الخل الأبيض مع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح أو أكثر مع نصف ملعقة واحدة صغيرة من الشطة وملعقة واحدة كبيرة من حبة البركة وقومي بخلط وتقليب المكونات ببعضها.
- أحضري بعد ذلك برطمان كبير خاص بالتخليل وقومي برص الخيار به ثم قومي بصب المحلول الذي قومنا بتحضيره في الإناء وقومي بصبه في البرطمان المحتوي على الخيار حتى تتمكنين من غمر الخيار تماما بهذا المحلول.
- قومي بوضع خمسة ملاعق كبيرة من الزيت على سطح البرطمان حتى لا ينفذ الهواء داخل البرطمان وعليكي بغطائها بإحكام.
- أتركي هذا البرطمان مغلق لمدة خمسة عشر يوما وبعد مرور تلك الفترة قومي بفتحها وعليكي بتناول ألذ وأشهى مخلل خيار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مخلل الخيار السريع المقرمش في البيت بكل أسراره وتكاته مثل المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.