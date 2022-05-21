نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والكركم لتفتيح الوجه وشد تجاعيد البشرة بلا عودة لبشرة أصغر سناً في المقال التالي
تبحث العديد من الفتيات عن بعض الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا، حيث تعتبر البشرة البيضاء الخالية من التجاعيد نهائيا والخطوط الرفيعة التي تتواجد حول الفم والبشرة البيضاء الخالية من البقع الداكنة والهالات السوداء هي البشرة التي تجعلكي تطلين باجمل إطلالة وبأفضل شكل ممكن، حيث يقومون الفتيات الذين يعانون من مشكلة التجاعيد ومشكلة إسمرار البشرة يقومون بإستخدام وصفات تعمل على حل كل مشكلة على حدى حيث يستخدمون هؤلاء الفتيات بإستخدام وصفة لتفتيح البشرة وإستخدام وصفة أخرى لشد التجاعيد وتعتبر كثرة إستخدام الوصفات تسبب إجهاد للبشرة وتجعلها تظهر بشكل غير مقبول وتسبب لها حساسية مفرطة وترغب العديد من الفتيات في إستخدام كريم يعمل على علاج التجاعيد وعلاج إسمرار لون البشرة في نفس التوقيت حيث يتوافر لدينا هذا الكريم وعلينا بعمله في المنزل بطريقة غير مكلفة وبسيطة وغير مجهدة ويعتبر هذا الكريم الجبار المكون من مكونات طبيعية تعمل على منحك النتائج التي تحلمين للوصول إليها.
مكونات عمل وصفة كريم النشا والكركم لتبييض وشد تجاعيد الوجه
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة كريم النشا والكركم لتبييض وشد تجاعيد الوجه
- أحضري علبة نظيفة ومتوسطة الحجم وضعي بها ملعقتان كبيرتان من النشا مع الكركم وقومي بتقليب النشا والكركم ببعضهما.
- ثم قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد مع عصير الليمون على الكركم والنشا واخلطي المكونات جيدا ببعضها ثم ضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- بعد ذلك عليكي بتنظيف بشرتك ثم قومي بوضع هذا الكريم السحري على بشرتك لمدة خمسة عشر دقيقة بعد ذلك أغسلي بشرتك بالماء البارد حتى تصبح نظيفة.
- عليكي بإستخدام هذا الكريم مرتان في اليوم صباحا ومساءا لمدة خمسة عشر دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل بشرتك وخلال عشرون يوما فقط سوف تلاحظين النتائج التي تحلمين بها من بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد تماما.
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