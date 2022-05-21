نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتنظيف الكرشة بملعقة سحرية تفتت كل السواد وتجعلها بيضاء وتزيل كل الروائح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع وأسهل طريق لتنظيف الكرشة، الكرشة من الأكلات التي يحبها معظم الأشخاص ولكن الكثير من السيدات لا تحب تحضيرها لأنها لا تستطيع تنظيفها جيدًا، ولهذا الأمر فإن عدد كبير من النساء يتساءلون عن الطريق التي يمكن بها تنظيف الكرشة بسهولة ويسر ويحصلون على نتائج مبهرة، ويوجد العديد من العيد التي يمكن استخدامها في تنظيف الكرشة، خلال السطور القادمة سأذكر طرق مختلفة لتنظيف الكرشة وهذه الطرق سهلة وسريعة للغاية.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون، طريقة سهلة جدًا ونقوم بها من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة تتمثل في الآتي:

في البداية يجب غسل الكرشة جيدًا من أجل التخلص من كافة المواد الصعبة الموجودة عليها.

ضعي ½ كوب من ملح الليمون على الكرشة وبعدها نضع عليها كمية مناسبة من الماء المغلي.

والآن يجب أن تترك الكرشة في الماء المغلي وملح الليمون مدة لا تقل عن ساعة.

وعندما تغسلي الكرشة بعد ساعة سوف تجدين كافة الطبقة الخضراء الموجودة بها قد تم تفتيتها وأصبحت عملية تنظيفها سهلة وبسيطة.

وعندما تستخدمي يدك في فرك ما تبقى من فضلات قومي بوضع الكرشة تحت الماء الجاري بعد أن يصبح لونها أبيض.

وفي حالة أن كنت تستعجلين يمكن بعد وضع ملح الليمون والماء المغلي على الكرشة تقومي بتنظيفها بالسكين وسوف يكون الوضع سهل للغاية.

والآن ضعي الكرشة داخل إناء به ماء وخل وليمون وملح من أجل تطهير الكرشة وإزالة الروائح الكريهة.

السعرات الحرارية الموجودة في الكرشة والفشة

الكرشة والفشة هي أحد مشتقات اللحوم الحيوانية ولكن السعرات الحرارية الموجودة بها منخفضة عن السعرات الحرارية الموجودة في اللحوم، وقد ذكر أحد أطباء الرجيم أن طهي الكرشة وطهيها بالطريقة العادية لا يتعارض مع أي نظام من أنظمة الرجيم العادية، لذلك يمكن تناول الكرشة أثناء عمل الرجيم.

على الرغم من أن الكرشة لها فوائد عديدة وتحتوي على العناصر الغذائية اللازمة أثناء الحمل إلا أنه يجب على النساء الحرص على تناول الكرشة ولحم الضأن والفتِش والمامبا والكبد وأطعمة مذبح أخرى أثناء الحمل لاحتوائها على مستويات عالية من الطفيليات أما إذا أرادت المرأة الحامل أن تأكل الكرشة وأشياء أخرى في العيد فتأكد من غسل الكرشة جيدًا وطهيها بالطريقة التي تطبخها بها وتناول طبق صغير من الكرشة استجابة لرغبتها في عدم تناول المزيد.

الكرشة هي أكلة شعبية مصرية يحبها الكثير من الأشخاص؛ ولكن لا يتم تحضيرها إلا كل فترة ة أخري بسبب الوقت الكثير الذي تحتاجه لتحضيرها كما أن الكثير من النساء تعاني من طريقة تنظيف الكرشة و على الرغم من المجهود التي تاخذه لتنظيفها فمن الممكن أن تظل الرائحة الكريهة موجودة لا تذهب مع التنظيف، لذلك قررنا أن نقوم بشرح طريقة تنظيف الكرشة بالكبة في مقالنا هذا بأسهل الطرق وأقل الخطوات و الآلات.