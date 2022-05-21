طريقة عمل فطائر الطاسة باللحمة المفرومة بمذاق شهي ولذيذ للغاية وبطريقة سهلة

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عمر شويل - جدة فطائر الطاسة باللحمة المفرومة ، تتميز بمذاق خاص ولذيذ وشهي للغاية ومكوناتها بسيطة ومتوفرة، كما أنها مفضلة لدي الكثيرين لما لها من مذاق مميز ولذيذ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر الطاسة باللحمة المفرومة.

مكونات فطائر الطاسة باللحمة المفرومة

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

مكونات العجينة

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

وملعقة كبيرة سكر.

مقدار ٤٠٠ جرام من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزيت.

مقدار ٢٠٠ جرام من دقيق السميد.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشو

بصلة مفرومة.

لحم مفروم بالمقدار المرغوب فيه.

بهارات (ملح، فلفل أسود، زنجبيل، بابريكا، شطة، كركم، ثوم بودرة) بالمقدار المرغوب فيه.

ملعقتين فلفل رومي ألوان مقطع.

ملعقتين جزر مبشور.

وملعقتين زيتون مخلل مقطع.

ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مقطع.

ثلاث ملاعق جبن مبشور.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطائر الطاسة باللحمة المفرومة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع كمية الخضروات ومخلل الزيتون مع بعضهم البعض، ثم نضعهم علي النار في طاسة بحجم مناسب.

ثم نقوم بتقليبهم على النار حتي تذبل الخضروات.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة اللحم المفروم ونقلبه مع الخضروات جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة البهارات ونقلبهم جيدا مع بقية المكونات.

وبعدما تتم تسوية اللحم ويتغير لونه نقوم برفع الطاسة من على النار.

ثم نقوم بإضافة البقدونس والجبن المبشور للحم الذي قمنا بتسويته ونقلبهم جيدا مع بقية المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بإعداد العجينة.

نقوم بخلط الدقيق مع الحليب البودرة والخميرة والسميد والسكر والملح والزيت والماء الدافئ.

ونستمر في العجن لفترة حتي نحصل على عجينة بقوام ناعم وأملس وغير ملتصق بالأيدي.

ثم نقسم العجينة لنصفين ونتركها حتى تختمر.

وبعدما تختمر نقوم بفردها، ثم نقوم بتقطيعها إلي دوائر متساوية الحجم.

ثم نقوم بوضع مقدار مناسب من الحشوة فوق كل قطعة عجين.

ثم نغلق العجينة ونتركها لمدى دقيقة حتي ترتاح.

وبعدما ترتاح العجينة نقوم بدبها على طاولة أو أي سطح صلب حتي تكون بسمك ١سم أو أكثر قليلا.

ثم بعد ذلك نقوم بطهي الفطائر علي طاسة مدهونة بالزيت علي نار بدرجة حرارة متوسطة حتي تتحمر من الجهتين.

ثم تكون الفطائر بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير