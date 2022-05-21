طريقة عمل كيك الشاي اليومي بمقادير مضبوطة بطعم لذيذ وهش لا يقاوم

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يعتبر الكيك من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت لأنه يعد وجبة خفيفة بين الوجبات مع كوب من الشاي بالحليب، ويحتوي الكيك على عناصر غذائية هامة للجسم لاحتوائه على البيض والحليب واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيك الشاي في البيت بمقادير مضبوطة فتابعونا. طريقة عمل كيك الشاي اليومي المكونات: 3 كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ثلاثة أرباع كوب زيت.

كوب ونصف سكر بودرة.

4 بيضات.

كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبادي. طريقة التحضير: نحضر الخلاط ونضع بداخله البيض مع الفانيليا والحليب والسكر ونخفق لمدة 3 دقائق ثم يضاف الزبادي والزيت. في وعاء عميق ننخل الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم ثم نضيف المكونات السائلة. نقلب الكيك في اتجاه واحد حتى يختفي الدقيق وتتجانس المكونات ثم نجهز صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق. نصب الكيك في الصينية ونضعها في فرن ساخن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وعندما تبرد تقطع وتقدم مع كوب من الشاي. كيك الشاي الهش المكونات: 2 كوب وملعقة كبيرة من الدقيق.

6 ملاعق كبيرة كاكاو.

3 بيضات.

نصف كوب وملعقة من السمنة.

كوب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ثلاثة أرباع كوب حليب.

كوب ونصف سكر. طريقة التحضير: نخفق البيض مع السمنة والفانيليا في وعاء عميق حتى تتجانس المكونات ويتغير القوام ثم نضيف السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق. يضاف أيضا الزيت والحليب ثم ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضعه على خليط البيض عندما تختلط المكونات نقسم العجينة إلى نصفين. نأخذ جزء منها ونضع عليه الكاكاو ونقلب ويمكن إضافة القليل من الحليب لحين الحصول على قوام الكيك المطلوب. نحضر صينية الكيك ونغلفها بالسمنة والدقيق ونصب القليل من خليط الفانيليا ثم الكاكاو وهكذا حتى انتهاء الكمية ثم ندخل الكيك إلى فرن ساخن. ويجب أن تكون درجة الحرارة 180 توضع الكيك على الأرف الأوسط لمدة 40 دقيقة حتى تنضج نضعها في درجة حرارة المطبخ ثم تقطع وتقدم وبالهنا والشفا. أسرار نجاح الكيك يجب استخدام نوع دقيق خاص بالحلويات واحرصي على أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة المطبخ خاصة البيض والحليب.

تشغيل الفرن قبل البدء في تحضير الكيك ونخل المكونات الجافة عدة مرات يساعد في الحصول على كيك ناجح وهش.

بعد نضج الكيك نغلق الفرن ونتركها لمدة 10 دقائق ثم نضعها في درجة حرارة المطبخ حتى لا تهبط. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشاي اليومي بمقادير مضبوطة بطعم لذيذ وهش لا يقاوم - ثقفني

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