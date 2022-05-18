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طريقة عمل بسكويت الشاي، بعض الأشخاص يعشقون الفطور الخفيف في الصباح قبل الذهاب الى العمل ويفضلونه مع تناول الشاي أو الحليب، ويعشق أيضا الأطفال الحلوى الخفيفة اللذيذة التي تحتوى على قيمة غذائية متكاملة ومفيدة لصحة أجسامهم وبنائها، ويفضل بعض الأشخاص تناول هذه الحلوى كميات هلال اليوم ومن هذه الحلوى البسكويت، حيث بعد البسكويت من الحلوى الشهية التي يفضلها الكبار والصغار، فسوف نقوم بتحضير بسكويت الشاي حيث يتم تقديمه مع الشاي صباحا او مساءاً حسب الرغبة، إليكم طريقة البسكويت. طريقة عمل بسكويت الشاي المكونات:- ربع كيلو من الزبدة اللينة.

٢ كوب من الدقيق.

بيضة واحدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

نصف كوب من مسحوق الكاسترد. خطوات تجهيز البسكويت السادة نحضر وعاء أو بوله متوسطة ونضع الزبدة مع السكر والفانيليا ونقوم بتقليبه بالمضرب اليدوي أو الكهربائي. نقلب تماماً حتى يذوب السكر وتصبح عجينة بيضاء اللون. نقوم بوضع البيض على الخليط السابق ونستمر في التقليب والخلق حتى يمتزج البيض معهم. ثم نقوم بنقل الدقيق مع البيكنج بودر والملح على الخليط المعد مسبقاً. نصف باقي الحليب والكاسترد ونقوم بالعجن باستخدام اليد أو العجان الكهربائي أن وجد. بعد العجن والوصول إلى العجينة المتماسكة اللينة نقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح. نقوم بإخراجه من الثلاجة وتقطيعها إلى كرات صغيرة الحجم ويمكن فردها على سطح المطبخ ونقوم بتقطيعها على أشكال مستديرة أو مربعة أو بالشكل المفضل لديكم باستخدام قوالب التقطيع. نضع البسكويت في صواني الخبز ونقوم بإدخالها فرن متوسط الحرارة لمدة من ١٠ إلى ١٥ دقيقة أو حتى يصبح البسكويت لونه ذهبي. نتركه حتى يبرد تماما ويرص في طبق كبير خاص بالحلوى. يقدم بسكويت الشاي مع الشاي الأسود أو الأخضر أو الشاي بالحليب الساخن. يمكن تحضير البسكويت بالشوكولاته وذلك من خلال إضافة الكاكاو الخام مع الدقيق أو مع نصف العجينة بعد العجن. يمكن أيضا عمل البسكويت بالبرتقال عن طريق إضافة بشر البرتقال إلى الدقيق عند العجن أو إضافة ملعقة من عصير البرتقال المركز بدلا من الحليب المكتوب في الوصفة. عمر شويل - جدة أسرع طريقة لعمل بسكويت الشاي الأقتصادي الهش والمقرمش وطعمة مثل الجاهز في المخابز - ثقفني

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