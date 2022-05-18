خطة وجبات ال 3000 سعرة حرارية لزيادة الوزن وبناء عضلات الجسم

اول حاجة واهم خطوة لزيادة الوزن ، هي زيادة السعرات الحرارية خلال اليوم ، ومهم كمان اختيار الوجبات الصحية اللي تبني العضلات الخالية من الدهون ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم خطة وجبات ال 3000 سعرة حرارية لزيادة الوزن بشكل صحي وبناء عضلات الجسم ، تعالوا نتعرف مع بعض على الوجبات من خلال السطور الجاية.
خطة وجبات ال 3000 سعرة حرارية لزيادة الوزن:
جنب الوجبات ، بننصحك انك تمشي على نظام تمارين لاكتساب كتلة عضلية خالية من الدهون بشكل اسرع وتحقيق اقصى قدر من النمو السريع للعضلات.
لو عايزة تزودي كتلة العضلات ، وتفقدي الدهون ، وفي نفس الوقت تحافظي على صحتك ، انتي محتاجة لخطة وجبات تساعدك على تحقيق النتايج اللي انتي عايزاها ، السعرات الحرارية الموجودة في الخطة دي عالية جدا ، ولكن بتم بشكل صحي من خلال وجبات غنية بالبروتينات الخالية من الدهون, الكربوهيدرات المعقدة, والدهون الاساسية الصحية.
من خلال النظام ده هتقدري تخسري دهون من غير تأكل في العضلات ، لان جسمك مع النظام ده هيحرق سعرات حرارية لان كل ما زادت السعرات الحرارية بيزيد معاها التمثيل الغذائي وزيادة التمثيل الغذائي بتساعد كمان على بناء العضلات ، وبالتالي الحرق هنا مش هياخد من العضلات ، ولكن هيتم حرق السعرات الحرارية من الدهون غير الصحية الموجودة في جسمك والفايض منها هيساعد في بناء العضلات.
ومن خلال النظام ده كمان هتقدري تعرفي اكتر عادات الاكل الصحية ، وهتعرفي السعرات الحرارية الموجودة في اكلك المفضل ، وبمرور الوقت هتنتبهي اكتر لحقائق التغذية الاساسية ومعرفة الاطعمة اللي المفروض تبعدي عنها والاطعمة المفضلة لجسمك ، ومن خلال النظام هتعودي نفسك على عادات غذائية صحية تمشي عليها على طول.
مثال ليوم في خطة وجبات ال 3000 سعرة حرارية:
دلوقتي هنعرف مع بعض خطة وجبات ليوم واحد في نظام ال 3000 سعرة حرارية ، واللي هتقدري تكملي من خلاله على نفس النمط كل يوم مع اختلاف الوجبات.
وجبة الفطار:
– البروتين: 3 بيضات, 210 سعر حراري.
– الكربوهيدرات: 1 رغيف بيجل ممكن تستبدليه بكيزر, 260 سعر حراري.
– الفاكهة: 1 ثمرة موز, 180 سعر حراري.
وجبة خفيفة صباحية:
– مشروب بروتين: 1 كوباية مشروب بروتين, 230 سعر حراري.
– بار بروتين: 1 بار بروتين “متوفر في الهايبر ماركت”, 300 سعر حراري.
– مكسرات: 3 معالق كبيرة لوز غير مملح, 160 سعر حراري.
وجبة الغدا:
– البروتين: 180 جرام صدور فراخ, 282 سعر حراري.
– الكربوهيدرات: ½ كوباية ارز بني, 150 سعر حراري.
– الخضروات: 1 كوباية فلفل مشكل, 30 سعر حراري.
وجبة خفيفة مسائية:
– مشروب بروتين: 1 كوباية مشروب بروتين, 200 سعر حراري.
– بار بروتين: 1 بار بروتين, 300 سعر حراري.
– مكسرات: 2 معالق كبيرة لوز غير مملح, 160 سعر حراري.
وجبة العشا:
– البروتين: 180 جرام سلمون وممكن تستبدليه ب 200 جرام صدور فراخ, 354 سعر حراري.
– الكربوهيدرات: ½ كوباية ارز بني, 150 سعر حراري.
– الخضروات: ½ كوباية مشروم سوتيه, 70 سعر حراري.
مجموع السعرات الحرارية للوجبات كلها: 3,027 سعر حراري.
نصايح:
كلي بانتظام:
حافظي على نظام الوجبات خلال اليوم ، لان جسمك بيحتاج للطاقة باستمرار ، من خلال تزويده بالوقود بشكل مستمر طول اليوم بوجبات صغيرة ووجبات خفيفة ، تقدري تحافظي على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة واستقرار عملية التمثيل الغذائي ، وده هيساعد جسمك على انتاج العضلات.
اتجنبي الاطعمة المصنعة:
اتجنبي الاطعمة المصنعة لانها خالية من العناصر الغذائية ، حتى وان كانت بتحتوي على سعرات حرارية عالية ، الاطعمة المصنعة مش مفيدة لنظامك الغذائي وبالتالي الافضل تبعدي عنها.
حافظي على رطوبتك:
الحفاظ على ترطيب جسمك كويس مش بس هيساعد في الحفاظ على ادائك مع التمارين ، لكن كمان هيساعد جسمك يفضل نضيف وصحي ، اتجنبي المشروبات السكرية اللي ممكن تبوظ نظام الدفاع المضادة للاكسدة في جسمك.
البروتين الخالي من الدهون:
من خلال تزويد جسمك بجرعة بروتين خالي من الدهون كل ساعتين ، تقدري تزودي نمو عضلاتك مع تحفيز افرازات هرمونات حرق الدهون ، من خلال الاستفادة من البروتين اللي بيدخل جسمك تقدري توصلي لافضل النتايج من خطة الوجبات دي.
الكربوهيدرات:
الكربوهيدرات بتيجي على اشكال نشوية او غير نشوية ، واللي احنا محتاجينه هنا في النظام ده هي الكربوهيدرات غير النشوية ودي موجودة في الفواكه, الخضروات, الحبوب الكاملة ، واللي بتحتوي على نسبة عالية من الالياف واللي هترفع نسبة السكر في الدم بالتدريج مع مرور الوقت ، من خلال اكل الكربوهيدرات غير النشوية اول حاجة الصبح او بعد التمرين على طول ، جسمك هيستخدم الكربوهيدرات دي للمساعدة في اعادة تزويد جسمك بالطاقة.
طرق لزيادة الوزن بشكل صحي في البيت
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطة وجبات ال 3000 سعرة حرارية لزيادة الوزن وبناء عضلات الجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.