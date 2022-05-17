8 طرق رائعة هتخليكي تحافظي على ريحتك حلوة طول اليوم

عشان تبقى ريحتك حلوة دايما ، وتسيبي انطباع حلو في اي مكان تروحي فيه ، ده مش بيعتمد بس على استخدام البرفانات ، لكن في حاجات تانية ممكن تعمليها تخلي دايما ليكي ريحة حلوة مميزة ، وسواء كنتي عايزة تتميزي بريحة حلوة او مجرد عايزة تحافظي دايما على نضافتك الشخصية من الناحية الصحية تابعي معانا في السطور الجاية 8 طرق تخلي ريحتك حلوة طول اليوم.

طرق تخلي ريحتك حلوة:

1- خلي البرفيوم يدوم فترة اطول:

وضع البرفيوم بشكل صح هيخليكي تحققي اقصى استفادة من الريحة بتاعته ، وهتدوم معاكي طول اليوم.

– حطي البرفيوم على نقط النبض ، دي هيخلي الريحة تختلط بشكل طبيعي مع كيميا جسمك ، ولما جسمك يسخن هيتم تنشيط الريحة واطلاقها ، ولما تيجي تحطي البرفيوم ماتفركيهوش على الجلد.

– جربي تستخدمي الرول اون او الكورة الدوارة ، لانها بتساعد انك تحطي البرفيوم في المكان المقصود بالظبط من غير افراط في الرش ، بالاضافة كمان ان النوع ده بيكون سعره اقل من البرفيوم المعبأ في زجاجات عادية ، وممكن تفضي البرفيوم المفضل بتاعك في ازازة بكورة دوارة.

– رشي البرفيوم المفضل بتاعك على فرشة شعرك ، لاضافة ريحة حلوة للشعر تدوم طول اليوم ، قبل ما تسرحي شعرك وهو جاف رشي الفرشة بالبرفيوم وبعدين سرحي بيها الشعر عشان توزعي الريحة عليه كله بشكل خفيف.

نقط النبض اللي المفروض ترشي عليها البرفيوم:

– مؤخرة الرقبة.

– تنية الكوعين.

– المعصم.

– خلف الركبتين.

– منطقة الصدر.

– خلف الاذن.

– السرة.

– الكاحل.

– بين الفخدين.

2- رطبي بشرتك بكريم ولوشن معطر:

لو انتي مش بتحبي البرفانات وعايزة ريحتك تكون حلوة يبقى اعتمدي على المنتجات اللي بتستخدميها لبشرتك ، من غسول الجسم, اللوشن, الكريم, او زيوت الترطيب ، وعشان ريحة اي منتج تدوم معاكي فترة اطول حطيها بعد الشاور على طول وازالة الماية الزيادة من الجسم.

اللوشن المعطر ، او اي منتج معطر تاني بيدوم فترة اطول لو اتحط على بشرة رطبة.

لو عايزة ريحة اقوى ، ممكن تستخدمي المستحضرات والكريمات المصنوعة من شركات العطور المفضلة عندك ، تقدري تحطي طبقة من البرفيوم على المنتجات المتناسقة معاها من نفس البراند ده هيديكي ريحة مضاعفة وهتدوم فترة اطول.

3- الاستحمام بشكل صح:

ريحة جسمك اكيد ليها علاقة مباشرة بالنضافة ،ولكن الجينات وحتى كمان الاكل اللي بتاكليه ممكن يأثر على ريحة جسمك بشكل مباشر.

بالنسبة للجينات والوراثة انتي مافيش في حاجة في ايدك تعمليها ، وممكن تكوني كمان مش عايزة تتوقفي عن اكل كتير من الاطعمة اللي ممكن تكون بتسبب ريحة زي البروكلي , الثوم, الاسماك ، لانها طعمها لذيذ ومغذية ومليانة بالفيتامينات ، في الحالة دي انتي تقدري تتحكمي في الريحة بنضافتك الشخصية.

عدد مرات الشاور دي بتعتمد على نوع بشرتك, مستوى نشاطك, وحسب ما انتي اتعودتي ، والافضل للحفاظ على النضافة الشخصية يكون الاستحمام مرة كل يوم ، ولو مش قادرة تاخدي شاور خلال اليوم على الاقل ممكن تعملي حمام الاسفنج ، ولو هتعتمدي على التنضيف السريع ده ، ركزي على اجزاء الجسم اللي بتحتوي على معظم الغدد العرقية ، زي:

– الابطين.

– الفخدين.

– المؤخرة.

4- استخدمي مزيل العرق او مضاد التعرق:

مع الحفاظ على النضافة الشخصية ، تقدري كمان:

– تستخدمي مزيل عرق او مضاد للتعرق ، واحتفظي بنسخة صغيرة تقدري تحطيها في شنطتك ، عشان تستخدميها بره البيت في الايام اللي ممكن تكوني هتعملي فيها مجهود زيادة وتعرقي اكتر.

– خلي دايما في شنطتك مناديل مبللة معطرة عشان تستخدميها وانتي بره البيت بسهولة.

– حطي بيبي بودر في اي مكان في احتكاك للجلد ، زي تحت الصدر وبين الفخدين.

– اتجنبي لبس خامة البوليستر ، لان الابحاث اظهرت انه ملجأ او ارض خصبة للعرق والبكتيريا ، وده بدوره بيسبب ريحة كريهة.

5- ازاي تخلي ريحة شعرك حلوة طول اليوم:

اول حاجة اغسلي الشعر كويس بالشامبو اكتر من مرة ، وركزي الشامبو على فروة الراس ونضفيها كويس جدا قبل ما تنتقلي لباقي الشعر.

الغسيل الجيد بيزيل الاوساخ والزيوت من فروة راسك ، وممكن تعتمدي على نوع شامبو تكون ريحته قوية بالفواكة او بالزيوت العطرية عشان تدي ريحة منعشة لشعرك.

ممكن كمان تستخدمي المعطرات الخاصة بالشعر ، او تستخدمي زيوت عطرية, او سيروم شعر بريحة قوية.

بالاضافة للطريقة اللي قولناها فوق لتعطير الشعر ، انك ممكن ترشي برفيوم على فرشة الشعر وسرحي بيها شعرك بعد ما ينشف.

6- ازاي تخلي ريحة نفسك حلوة طول اليوم:

عدم العناية بنضافة الفم بشكل كافي هي السبب الاكبر لريحة الفم الكريهة ، ولكن في بعض الاحيان بيكون في عناية كافية بنضافة الفم ، لكن ممكن تظهر ريحة سيئة بشكل عرضي.

هنقولك شوية نصايح هتساعدك انها تخلي ريحة نفسك حلوة طول اليوم:

– حافظي على صحة اسنانك عن طريق غسلها بالفرشة ومعجون الاسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة.

– استخدمي خيط تنضيف الاسنان مرة في اليوم لازالة اي بقايا اكل بين الاسنان.

– اغسلي اسنانك بالفرشة والمعجون بعد اكل الاطعمة اللي ريحتها قوية ، زي الثوم, البصل, التونة.

– اشربي ماية كتير لتجنب جفاف الفم اللي ممكن يسب ريحة الفم الكريهة.

– امضغي اوراق نعناع طازة كعلاج طبيعي لريحة الفم الكريهة.

– احتفظي دايما في شنطتك بنعناع او لبان خالي من السكر لاستخدامه حسب الحاجة.

7- لو مش عايزة تستخدمي منتجات معطرة:

خدي شاور يوميا:

لو مش عايزة تستخدمي حاجة معطرة ، الشاور اليومي بغسول الجسم غير المعطر والصابون اللي من غير ريحة مضافة هيأدي الغرض وهيديكي احساس منعش.

كل اللي انتي محتاجاه تفضلي في الحمام بعد الشاور لمدة دقيقة او دقيقتين اضافية ، للحصول على نضارة طول اليوم ، وحطي في اعتبارك انك تركزي على الاماكن اللي بتعرق اكتر ، زي الابطين, بين الفخدين, المؤخرة, وحتى القدمين.

استخدمي منتجات غير معطرة:

هتلاقي متوفر مزيلات عرق ومضادات التعرق, غسول للوش, لوشن, ومستحضرات واقية من الشمس من غير ريحة مضافة وغير معطرة وهتأدي نفس الغرض.

ممكن كمان تستخدمي منتجات زي مزيل العرق الكريستالي او مزيلات العرق الطبيعية او مزيلات العرق اللي ممكن تعمليها بنفسك في البيت.

خلي هدومك دايما نضيفة:

بغض النظر عن الطريقة اللي بتحبي تغسلي بيها هدومك ، او نوع منظف الغسيل اللي بتستخدميه ، نضافة الملابس هي جزء اساسي من الريحة الحلوة طول اليوم.

8- ازاي تخلي ريحة هدومك حلوة طول اليوم:

غسل الملابس بانتظام هي افضل طريقة للحفاظ على ريحتها منعشة ، وفي منتجات معطرة ممكن تضيفيها للغسالة عشان تخلي ريحة هدومك حلوة ومنعشة.

حاجات اضافية ممكن تعمليها:

– رشي هدومك بمزيل روايح الاقمشة ، زي فيبريز, او بخاخ الكتان.

– ضيفي 10 – 20 نقطة من الزيت العطري مع منتجات التنضيف في الغسالة.

– استخدمي معزز الغسيل ، زي اضافة معلقة من مسحوق البوراكس ، او صودا الخبز “الكربوناتو” متدوبة في ماية الغسيل.

– علقي لافندر مجفف في الدولاب او اعملي منه باكتات وحطيها بين الهدوم في الادراج.

– حطي كرات قطنية او مناديل ورق مبللة بالريحة المفضلة عندك بين الهدوم في الادراج.

نصايح النضافة الشخصية اللي لازم كل بنت تعملها