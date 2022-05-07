مكياج المفروض ماتستخدميهوش ابدا لو بشرتك دهنية

لو انتي شخص عارفة معظم اتجاهات المكياج وبتعرفي تحددي شكل وشك كويس وعارفة اساسيات المكياج ، الا انه ممكن يكون في حاجات بتعدي عليكي عند اختيار المكياج ، ومنها نوع المكياج اللي المفروض تستخدميه واللي ماتستخدميهوش حسب نوع بشرتك ، لكن صدقي او لا في انواع مكياج كتير جدا اللي المفروض ماتستخدميهوش لو بشرتك دهنية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مكياج غير مناسب للبشرة الدهنية والمفروض انك تتجنبي استخدامه ، ونصايح لمكياج مثالي.

مكياج غير مناسب للبشرة الدهنية:

1- عدم المبالغة في المكياج:

تقريبا اهم قاعدة لازم تمشي عليها لو بشرتك دهنية هي عدم المبالغة في مكياجك ، خلي المكياج دايما بسيط وخفيف ، لان البشرة الدهنية بتكون معرضة اكتر للضرر ، عشان كده انتي مش محتاجة منتجات مكياج كتير ممكن تسد مسام بشرتك ، ولحسن الحظ ان في بعض منتجات المكياج المناسبة للبشرة الدهنية ، وبعضها بيحتوي على مكونات مش بتضر البشرة ، ولكن مع ذلك في بعض الحاجات اللي لازم تبعدي عنها.

المتخصصين بينصحوا ان لو بشرتك دهنية ، لازم تستخدمي منتجات خفيفة قدر الامكان ، وترطب بشرتك ، كمان منتجات تنضيف البشرة دوري على المنتجات اللي مش بتسبب جفاف البشرة زيادة عن اللزوم ، لانه حتى مع البشرة الدهنية ، التجفيف المفرط ممكن انه يضر اكتر من انه ينفع ، اتجنبي اي كريم اساس او منتج مكياج يكون شديد الترطيب او شديد الجفاف ، التوازن هو المفتاح.

2- ابعدي عن انواع البرايمر المرطبة:

بالنسبة لكتير من الاشخاص ، فالخطوة الاولى في روتين المكياج بعد روتين العناية بالبشرة اكيد ، هو استخدام البرايمر ، البرايمر يعتبر منتج اساسي لانه بيحافظ على ثبات المكياج لفترة اطول ، وبرايمر البشرة بيساعد ان المكياج يطلع شكله احلى على البشرة ، ولكن مع ذلك لو بشرتك دهنية ، في نوع برايمر واحد المفروض ماتستخدميهوش ابدا.

لو انتي متعودة تستخدمي برايمر وبشرتك دهنية ، اتأكدي انك ماتستخدميش برايمر مرطب ، لو لقيتي مكتوب على البرايمر انه برايمر ومرطب مع بعض اتجنبيه ، ودوري على نوع برايمر يكون وظيفته اكتر هي “ازالة اللمعان” لانه هيأدي المهمة وفي نفس الوقت مش هيخلي بشرتك تنتج زيوت زيادة وهيثبت مكياجك فترة اطول ، لان المكياج مش هيدوم فترة طويلة ولا هيطلع شكله حلو على البشرة الدهنية اوي او شديدة الرطوبة.

3- اي حاجة بتحتوي على السيليكون هي محظورة على البشرة الدهنية ، خصوصا البرايمر:

واحد من المكونات الموجودة في كتير من منتجات المكياج ممكن تبقى قاسية جدا على البشرة الدهنية وبيكون مش باين هو السيليكون.

السيليكونات شائعة جدا في معظم مكونات التجميل ، بما فيهم منتجات العناية بالشعر, البشرة, ومنتجات المكياج ، وعلى وجه التحديد كتير من انواع البرايمر بتستخدم السيليكون كمكون رئيسي للمساعدة في ملء الخطوط الرفيعة والمسام والحفاظ على مكياجك لفترة اطول ومظهر افضل ، لسوء الحظ ان السيليكونات اللي بتخلي البرايمر مثالي جدا ممكن تخلي البشرة الدهنية معرضة اكتر للتهيج والبثور ، وعشان تتأكدي من عدم وجود اي سيليكونات في مكياجك ، دوري على المنتج عن اسماء تانية للسيليكون ، زي ثنائي الميثيكون, سيكلوميثيكون, سيكلوهيكساسيلوكسان ، سيكلوبنتاسيلوكسان, سيتيريل ميثيكون ، لو لقيتي اي من المكونات دي في مكياجك تجنبيه فورا.

4- اتجنبي كريم الاساس الزيتي:

لو بشرتك دهنية ، مهم تجنب منتجات المكياج اللي بتحتوي على زيت ، ولكن انتي ممكن ماتبقيش عارفة ان منتجات المكياج اللي بتستخدميها بالفعل بتحتوي على زيت ، خصوصا في كريم الاساس.

عشان كده لازم تتأكدي من كريم الاساس بتاعك انه مكوناته مش بتعتمد على الزيت ، لو بيعتمد على الزيت ، هتلاقي المكون التاني او التالت المكتوب في قائمة المكونات نوع من انواع الزيوت ، والمكياج اللي بيحتوي على الزيت مش بس هيأدي لظهور البثور ، لكن كمان هيتسبب في تلطيخ مكياجك وعدم ثباته وازالته بشكل اسرع ، وده معناه انك هتضطري تعيدي تطبيق المكياج على مدار اليوم ، عشان كده لما الموضوع يتعلق بكريم الاساس ، ماتستخدميش منتج زيتي.

5- اتجنبي اي منتج بلمسة نهائية مضيئة:

لمجرد ان بشرتك دهنية بتكون معرضة للتلف او حب الشباب ، وده معناه انك مينفعش تحطي مكياج زي اي شخص تاني ، عشان كده بننصحك تجنب المكياج اللي بيدي لمسة نهائية مضيئة.

لو بشرتك دهنية تجنبي كريم الاساس اللي الفينش بتاعه لامع او مضيء ، لان ده هيخلي بشرتك الدهنية تلمع اكتر ، اي نوع كريم اساس او بودرة مكتوب عليه “لمسة نهائية مضيئة” هيكون غير مناسب للبشرة الدهنية ، لانه هيخلي بشرتك دهنية اكتر ، كمان الافضل تبعدي عن الهايلايتر او المنتجات اللي بتحتوي على اضاءة ، لان البشرة الدهنية بتميل للمعان لوحدها من غير اي منتجات.

6- كريم الاساس بشكل عام ممكن ميكونش افضل فكرة:

ممكن يبقى كريم الاساس منتج اساسي لاي روتين مكياج ، وده معناه انه ضروري ، ولكن لو بشرتك دهنية ، كريم الاساس ممكن ميكونش افضل فكرة ليكي ، اكيد كتير من البنات بيبقوا حابين يخفوا عيوب البشرة والبقع من البشرة بكريم الاساس ، ولكن وضع كريم الاساس يوميا مش مناسب لكل الاشخاص.

كريم الاساس حتى لو تركيبته خالية من الزيوت وبيثبت فترة طويلة ، الا انه هيفضل تقيل جدا على البشرة الدهنية ، ولما الجو بيكون حر كمان كريم الاساس ده كله هيدوب من الحرارة ، وهيخلي بشرتك دهنية اكتر وهيأدي لظهور حب الشباب ، عشان كده بدل كريم الاساس بننصحك تستخدمي كريم مرطب ملون لتوحيد لون بشرتك ، ده هيخلي بشرتك مشرقة وشكلها احلى من كريم الاساس.

7- الصبغات الصناعية في البلاشر ممكن تأدي لتهيج بشرتك:

لو بشرتك دهنية في عنصر تاني مهم المفروض ماتحطيهوش على بشرتك ، وهي الصبغة الصناعية لانها بتحتوي على قطران الفحم والنفط ، ودي هنلاقي موجود منها بنسبة كبيرة في البلاشر واحمر الشفايف ، ودي ممكن تسبب تهيج بشرتك لو بشرتك دهنية او معرضة للتلف بسرعة.

ويمكن يبان صعب تجنب الاصباغ في منتجات زي البلاشر, الايشادو ، ولكن مع شوية بحث تقدري تلاقي منتجات من غير صبغات قاسية ونقية 100%.

8- لو بشرتك دهنية ، حاولي ماتستخدميش اي مكياج فيه عطور:

بالاضافة للاصباغ الصناعية والمكونات التانية اللي ممكن تسبب تهيج ، كمان في منتجات مكياج بتحتوي على عطور ، زي الايشادو, الكونسيلر ، واوقات كتير بتكون بتحتوي على عطور ومش باينة.

عشان كده لازم تستخدمي منتجات المكياج الخالية من العطور ، لان العطور ممكن تسبب تهيج واحمرار في البشرة الدهنية ، فالمكياج الخالي من العطور هيكون هو الاختيار الافضل.

9- ماتستخدميش اي حاجة بتحتوي على كحول على البشرة الدهنية:

ممكن تفكري ان الكحول منظف للبشرة ومفيد للبشرة الدهنية ، ولكن العكس هو الصحيح ، منتجات التجميل اللي بتحتوي على كحول مش افضل اختيار للاشخاص اللي بشرتهم دهنية.

المتخصصين بينصحوا انك تتجنبي المكياج اللي بيحتوي على كحول لانه ممكن يضر بشرتك ، ورغم ان الغسول والتونر هي من اول المنتجات اللي ممكن تيجي في بالك انها بتحتوي على كحول في مكوناتها ، الا انه ممكن تلاقيه كمان في مثبتات المكياج, والبرايمر, وحتى واقيات الشمس ، عشان كده لما تيجي تشتري مكياج اتجنبي اي حاجة بتحتوي على كحول لانه هيسد مسام البشرة وهينتهي الامر انه يخلي بشرتك دهنية اكتر.

10- اتجنبي المكياج اللي بيحتوي على البارابين:

لو بشرتك دهنية لازم تتجنبي المكياج اللي بيحتوي على البارابين في مكوناته ، مادة البارابين هي واحدة من المواد الموجودة في قايمة طويلة من المكونات الصناعية اللي ممكن تسبب التهيج خصوصا لانواع البشرة الحساسة ، وعلى الرغم من البارابين مجرد مادة حافظة الا انها بتزود حب الشباب لانها بتسبب اختلال في الهرمونات زي هرمون الاستروجين ، والاختلالات الهرمونية ليها دور كبير في تطور حب الشباب ، عشان كده الافضل لبشرتك تجنب المنتجات اللي بتحتوي على مادة البارابين.

11- حاولي تستخدمي تركيبات بتدوم فترة طويلة:

دوري دايما على المنتجات اللي بتدوم فترة طويلة ، بغض النظر عن نوع البرايمر اللي بتستخدميه ، او عدد مرات تقشير بشرتك ، لو مكياجك مش بيدوم فترة طويلة ، هيروح بسرعة من على بشرتك.

عشان كده لو بشرتك دهنية دوري على تركيبات مكياج بتدوم فترة طويلة ، ومن الاوصاف الرئيسية اللي المفروض تدوري عليها في منتجات المكياج المناسبة للبشرة الدهنية هي امتصاص الزيت, ازالة اللمعان, خالية من الزيوت, وبتدوم فترة طويلة ، وكمان عشان المكياج يدوم فترة طويلة لازم تجهزي بشرتك بشكل صح قبل المكياج عن طريق التنضيف, التقشير, الترطيب بشكل منتظم ، واستخدام برايمر مكياج , وسبراي لتثبيت المكياج.

ازاي تختاري مكياجك المناسب ليكي بنفسك من غير مساعدة محترفين