نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هينور وشك.. معجزة كريم الفازلين والقهوة سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين والقهوة، يعتبر الفتيات الكوريات على قائمة الأفضل في العالم الحاصلين على بشرة بيضاء و نقية و مشرقة ولامعة وخالية من أي حبوب أو بثور سوداء، ويتسائل جميع الفتيات في العالم عن سر هذه البشرة المشرقة التي تلمع في الشمس، وما الوصفات الطبيعية التى تساعدهن في الوصول إلى هذه البياض، لذلك حرصنا أن ننوه لكم سر هذه البشرة هي استخدامهن لوصفة الفازلين والقهوة في تنظيف البشرة بشكل يومي بعد العودة إلى المنزل، للقضاء على أي أتربة تخللت في وسوم الوجه والتى تسبب ظهور حب الشباب و غمقان البشرة.

كريم الفازلين والقهوة لتبيض البشرة

عند الخروج من المنزل تتعرض بشرة الوجه إلى أشعة الشمس والأتربة، وتسبب أشعة الشمس تغيير لون البشرة، والأتربة تسبب ظهور حب الشباب وتلوث البشرة، لذلك وصفة القهوة والفازلين تساعد في القضاء تماماً على هذه المشاكل، حيث تساهم القهوة في تقشير البشرة والتخلص من الأتربة، والفازلين يرطب البشرة ويفتحها ويقضي على أي أماكن داكنة، واليكِ المكونات التى نحتاجها لتحضير الوصفة.

مكونات عمل الوصفة

ملعقة من الفازلين كبيرة.

1 ملعقة من القهوة كبيرة.

نصف ملعقة من النشا كبيرة.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نتيجة حرص الفتيات على استخدام الوصفات الطبيعية للبشرة، وكذلك بسيطة الثمن، حرصنا أن نوضح لكم هذه الوصفة المذهلة في نتائجها، وطريقة التحضير والاستخدام تتمثل في التالي.

لابد من عمل بخار ماء للفازلين حتى يصبح سائل.

نضيف النشا والقهوة إلى الفازلين ونقلب جميع المكونات.

نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة ساعة.

يتم استخدام الخليط على البشرة والتدليك ويترك لمدة ربع ساعة.

تغسل البشرة بالماء البارد ثم بماء الورد.

فوائد ماسك القهوة و الفازلين للبشرة

تعتبر وصفة الفازلين والقهوة من الأكثر إنتشاراً في الاستخدام نتيجة مفعولها المذهل والمضمون، كما تقدم للبشرة فوائد عديدة سوف نوضحها لكم.