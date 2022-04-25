نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوصفة ماتخرش الماية.. علاج تشقق عجينة الكعك واستمتعي بأحلى طبق كحك العيد ووفري واضمني الجودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أغلب السيدات المصريات يصنعن المعجنات في المنزل، ولا يفضلن الشراء من الخارج حتى يضمنون نظافة ما يأكلون، كما أن هذه المعجنات في الغالب لا يتم صنعها إلا قليل جداً على مدار العام، ولكن قد تواجه بعض المشاكل فمثلاً يحدث تشقق لعجينة الكعك، وتظل تبحث عن علاج لتشقق عجينة الكعك، لكي تحصل في النهاية على كعك ناعم لذيذ يشبه الذي يتم شرائه من الخارج.

علاج تشقق عجينة الكعك

من الممكن أن يحدث تشقق للكعك بسبب الطريقة التي تم العجن بها، أو عدم انضباط المكونات، أو قد يكون بسبب الطريقة التي تمت تسويته بها، وبما أن الكعك هو إحدى المخبوزات المشهورة، التي يصنعها أغلب السيدات في المنازل، تواجه العديد منهن مشكلة تشقق الكعك، وبما أنه لا غنى له في الأعياد خاصة، هناك أسباب للتشقق، يجب أن تعرفيها حتى تتجنبيها، لكي تصنعي كعك لذيذ.

أسباب تشقق عجينة الكعك

لتحصلي على عجينة ناجح يمكنكِ تجنب الأخطاء التالية:

عجينة الكعك المفرولة

إذا قمتي بصنع عجينة جافة للكعك فتأكدي من أنه سيحدث تشقق، أيضاً إذا أضفتي دقيق أكثر من اللازم، هذا سيجعل الكعك هش وسهل التكسير، وحتى لا يحدث هذا، احرصي على وضع كمية دقيق وسمن مناسبين، أي أنه كوب سمن مقابل 2 كوب دقيق، والدقيق أنواع فمنه من يشرب أي كمية سمن تضاف إليه، ولكن أنتِ ستقدرين ذلك من شكل العجينة.

زيادة كمية الماء في عجينة الكعك

تعتقد السيدات أن الماء كلما زاد في العجينة سيجعلها طرية، ولكن العكس صحيح، وخصوصا في المعجنات الخاصة بالعيد، لأن الماء تجعله جافاً، والأصح أن كل كيلو من الدقيق مقابله كوب ماء أو كوب ونصف، والأفضل من استخدام الماء هو اللبن.

زيادة كمية الحشو

إذا كنتي ستضعين الحشو فتأكدي من كمية الحشو التي ستضعينها، لا بد أن تكون مناسبة، وأيضاً استخدام خميرة أكثر من اللازم، حيث أن الخميرة تجعل العجينة تنتفخ خصوصاً عند إدخالها للفرن وتعرضها لسخونة، وإذا وضعتي كمية خميرة كبيرة عن اللازم، أو تركتي العجين يخمر أكتر من اللازم، سيتسبب ذلك في تشقق العجينة.

أسرار نجاح كعك العيد

ضعي المقادير كما هي بدون زيادة أو نقصان.

ضعي السمنة وهي ساخنة

اخلطي الدقيق بالسمن جيداً، لكي يصبح الكعك ناعم.

ضعي الماء الدافئ للخميرة، وأضيفي الماء تدريجياً.

بعد إضافة الماء للعجينة لا تحركيها كثيراً.

تبحث السيدات عن علاج لتشقق عجينة الكعك حتى تحصل على كعك لذيذ ناعم يشبه الذي يتم بيعه في الخارج، وتعتبر الأسباب التي تتسبب في تشقق الكعك بسيطة ويجب تجنبها فوراً.