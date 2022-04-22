كعك العيد الهش النواعم بالحشو على طريقة الشيف آية حبيب منزليًا

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كعك العيد بالحشو بمقادير دقيقة وبأسهل الطرق المنافسة للكعك الجاهز هو ما تسعى إليه ربة المنزل مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك وطريقة عمل كعك العيد الناعم بوصفة الشيف آية حبيب ستلبي رغبتك في الحصول على كعك ناعم وهش منزليًا ومقادير الكعك الناعم بالكيلو دقيقة جدًا، والوصفة الرائعة بإمكانك تحضيرها منزليًا في أقل من ساعة وبعدد من الحشوت المختلفة منها حشو التمر وحشو الملبن وحشو العجمية، كما بإمكانك إضافة حشوات أخرى حسب الرغبة مثل حشو اللوز وجوز الهند وحشو عين الجمل بالعجوة المفرومة، وكافة مكونات طريقة عمل الكعك الناعم بالخميرة على طريقة آية حبيب متوفرة في مطبخك، فاستمتعي بأفضل الطرق لتصنيع كعك العيد بالصور والخطوات. حشو كعك العيد بأدق المقادير وأكثر من نكهة يستحسن قبل البدء بعمل عجين الكعك أن نبدأ بتصنيع الحشوات بحيث تكون جاهزة ونذكرها بالترتيب التالي: أولًا مقادير حشو العجمية لكعك العيد النواعم ملعقة كبيرة من السمن.

2 ملعقة من الدقيق.

1 ونصف ملعقة كبيرة من السمسم.

رشة من ريحة الكعك.

1 كوب من عسل النحل الطبيعي. طريقة تصنيع حشو العجمية أولًا أحضري وعاء وارفعيه على النار ثم ضعي به مقدار السمن مع مقدار الدقيق، وعلى نار متوسطة بالتقليب.

بعد أن تمتزج السمن مع الدقيق قومي بإضافة السمسم وبالتقليب.

كذلك بمجرد أن تشمي رائحة السمسم، قومي بإضافة مقدار عسل النحل بالكامل وبالتقليب جيدًا.

أيضًا بمجرد غليان المكونات يتم التقليب حتى يتماسك وتشعري بثقله.

في النهاية ارفعيه من على النار واتركيه يبرد بحيث تستطيعي أن تصنعي منه كرات للحشو. ثانيًا مقادير حشوة الملبن مقدار من الملبن.

سمنه.

سمسم.

عين جمل مفروم. طريقة تصنيع حشو الملبن أولًا أحضري وعاء وامزجي فيه الملبن مع السمن جيدًا بالأيدي. أيضًا أضيفي السمسم إلى الحشو، وبالتقليب جيدًا بالأيدي. بمجرد أن تصبح الحشو مثل العجين سهل التشكيل، اصنعي منها كرات وفي وسط الكرة ضعي رشة من عين الجمل، واغلقيها على نفسها. ثالثًا مقادير حشوة التمر طريقة تصنيع حشو التمر أولا أحضري وعاء وامزجي فيه التمر الناعم المهروس، مع السمن جيدًا، بالأيدي. كذلك أضيفي السمسم إلى الحشو وبالتقليب بالأيدي. في النهاية بمجرد أن تصبح الحشو مثل العجين سهل التشكيل اصنعي منها كرات وفي وسط الكرة ضعي رشة من عين الجمل، واغلقيها على نفسها. مكونات الكحك الناعم بالكوب Aya Habib المقادير تصنع نصف كيلو فقط وهو ما يعادل تصنيع 40 قطعة من الكعك الشهي ففي حال رغبتي بزيادة الكمية ضاعفي المقادير التالية: 1/2 كيلو من الدقيق.

300 جرام من السمن، المحفوظ في الثلاجة.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة المطحون.

2 ملعقة كبيرة من السمسم المحمص.

1 ملعقة كبيرة من ريحة الكعك، أو روح الكعك.

عدد 1 ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1 ونصف ملعقة صغيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة فانيليا.

1/3 كوب من الحليب، أو ما يعادل 90 جرام من الحليب، بدرجة حرارة الغرفة. طريقة عمل الكحك الناعم بالبيكنج بودر على خطوات Aya Habib أولًا أحضري وعاء وضعي به مقدار الدقيق ثم أضيفي عليه رشة الملح، ثم السمسم، ثم ريحة الكعك وبالتقليب. كذلك قومي بإضافة البيكنج بودر وبالتقليب. أيضًا أحضري وعاء آخر وضعي فيه الخميرة مع الحليب وبالتقليب واتركيهم جانبًا. كذلك أحضري المضرب الكهربائي واخلطي السمن مع السكر حتى تحصلي على قوام ناعم كريمي. بعد ذلك أضيفي خليط الدقيق الموضوع في أول وعاء، إلى وعاء المضرب الكهربائي وامزجيهما بالمضرب. بعد التأكد من أن الدقيق امتزج مع السمن وأصبح شبه كريمي أضيفي خليط اللبن والخميرة إلي المزيج السابق واخلطيهما جيدًا. قومي بتغطية العجين حتى يخمر ويرتاح مدة 10 دقائق : 15 دقيقة فقط. كذلك قومي باختبار العجين عن طريق الإمساك بين يديكي وتصنيع كرات ففي حال كونها مرنة وتشكلت ببساطة فهذا نجاح للعجين. قومي بتشكيل الكعك وضعي الحشوات فيها ويفضل أن تصنعي كعكات صغيرة مثل الجاهز والكعكات الصغيرة لا يزيد وزنها عن30 جرام فقط. بعد الانتهاء من رص الصينية كاملة أشعلي الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ويوضع في الرف الأوسط في الفرن وفي حال كون الفرن يتم إشعاله من فوق وتحت، أشعلي فوق وتحت واتركي الصينية حتى تأخذ لون ذهبي خفيف وهو درجة التسوية. كما يجب بعد خروجه من الفرن أن تتركيه يبرد تمامًا. في النهاية قومي برش السكر المطحون على وجه الكعك وضعيه في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة كعك العيد الهش النواعم بالحشو على طريقة الشيف آية حبيب منزليًا - ثقفني

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