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عمر شويل - جدة أقوي ماسك لتنعيم الشعر الخشن والتالف ويعمل علي زيادة نموه بشكل سريع، تبحث الكثير من النساء على الجمال الكامل ويعتبر أهم ما يميز جمال المرأة هو الشعر حيث أن الشعر هو زينة المرأة، لذلك تبحث الكثير من النساء عن وصفات لتنعيم الشعر ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر بخطوات بسيطة جداً ومكونات أبسط ومن أشهر هذه الوصفات ماسك البيض وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر، حيث يعمل هذا الماسك على تقوية وتنعيم الشعر وحل كل مشكلاته ويعمل على ترطيب الشعر أيضاً.

ماسك سريع المفعول لتنعيم الشعر مثل الحرير بدون مواد كيميائية

يعد تنعيم الشعر وخاصةً الذي يعاني من الخشونة والتلف من الأمور الهامة التي تبحث عنها الفتيات والسيدات.

ولكن يمكن اللجوء إلي استخدام الوصفات والماسكات الطبيعية للحصول علي نتيجة أفضل علي عكس منتجات الشعر.

والتي تتسبب في ضرر كبير للشعر وفروة الرأس علي المدي البعيد.

ولهذا سنقدم لكم أقوي ماسك لتنعيم الشعر ويساعد في تسريع نموه لتتمتعي بشعر كالحرير.

ماسك البيض وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر

يتم تحضير الماسك من خلال القيام بالخطوات التالية وهي:

سوف نستخدم ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع بيضة واحدة.

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه زيت جوز الهند والبيض ونخلطهم حتى يتجانس الخليط بصورة كاملة.

بعد ذلك يتم وضع الماسك على الشعر بصورة كاملة الأطراف ثم الجذور.

وبعد ذلك يتم التأكد من توزيع الماسك على الشعر بصورة كاملة.

نستخدم قبعة الاستحمام حتى نحافظ على حرارة فروة الرأس ونسمح للماسك بأن يتغلغل داخل القشرة وتمتصه فروة الرأس بكل سهولة.

يتم ترك الماسك على الشعر لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر أولا ثم الاستحمام بصورة عادية.

فوائد البيض للشعر

يعمل بيض نمو الشعر حيث أنه يحتوي على الكثير من البروتينات التي تعمل على تقوية الشعر.

حيث أنه يحتوي على الكثير من البروتينات التي تعمل على تقوية الشعر. يقلل البيض من تساقط الشعر لأنه يعمل على تطويل الشعر وتقوية البصيلات .

وتقوية البصيلات . يزيد البيض من لمعان الشعر لأنه يعمل على الحفاظ على الزيوت الطبيعية الموجودة في الشعر.

يعمل البيض على إصلاح الشعر التالف لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي تعالج الشعر.

فوائد زيت جوز الهند للشعر

يعمل على استصلاح الشعر لأن زيت جوز الهند يحتوي على حمض اللوريك.