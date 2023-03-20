انت الان تتابع خبر زفاف اسطوري لأمير الأردن وعروسته الغير عربية الجنسية تطل بفستان الزفاف الأبيض؟! ... لن تصدق ما قام به العريس لأجل اميرته؟ والمفاجأة في جنسية الاميرة ؟!! (شاهد الصور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حضر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، السبت، حفل زفاف الأمير في احد الولايات الاجنبية.

وكان حفل الزفاف للاميران غازي بن محمد و الأميرة مريم، أميرة ترنوفو في بلغاريا.

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ووفقا لما هو مذكور في ويكيبيديا فإن الأميرة ميريام الغازي ولدت في 2 سبتمبر/ أيلول 1963 وهي عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وعضو في العائلة المالكة البلغارية.

شغلت منصب مديرة المجوهرات الراقية للعلامة التجارية الإسبانية Carrera y Carrera، وشكلت لاحقًا علامتها التجارية الخاصة MdeU في عام 2014، وفقا لما ورد في ويكيبيديا.

ونشر الديوان الملكي الأردني صورة من الزفاف قائلا في بيان: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، جرى اليوم السبت الواقع في السابع من صفر 1444 هجرية، الموافق للثالث من أيلول 2022 ميلادية، تسجيل عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو".

وتابع: "حضر عقد القران صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد".

وأضاف: "وبهذه المناسبة، يرفع الديوان الملكي الهاشمي إلى مقام عميد آل البيت صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد وصاحبة السمو الملكي الأميرة مريم غازي ويكلأهما برعايته".