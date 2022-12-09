السعوديه : أمر ملكي عاجل من الملك سلمان (تفاصيل سارة)

الرياض - محمد الاطلسي - وفقًا للأمر الملكي الصادر في شهر يونيو الماضي، يُصرف هذا الشهر راتبين لمستفيدي حساب المواطن، حيث زيادة قيمتها التقريبية كحد أدنى 600 ريال سعودي، حيث زيادة بنسبة 70% على راتب كل مستفيد من الدعم، وقد أمر سموه الكريم بصرف هذا الدعم للمستفيدين كمساندة مالية للمواطنين من أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار داخل المملكة العربية السعودية، وتأتي قيمة المكرمة الملكية على النحو التالي:

زيادة راتب المستفيد الرئيسي من الدعم ليُصبح الراتب من قيمة 382 ريال إلى 720 ريال سعودي. زيادة راتب التابع فوق سن 18 سنة من مبلغ 191 ريال إلى 360 ريال سعودي. زيادة راتب التابع أقل من 18 سنة من مبلغ 115 ريال إلى 215 ريال سعودي. وبحسبة بسيطة يمكن أن نقول أن الأسرة التي تتكون من زوج وزوجة وتابع أقل من سن 18 سنة زاد راتبها الشهري 600 ريال سعودي، يعني تحصل على مبلغ قيمته 1295 ريال.

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متى تنزل المكرمة لمستفيدي حساب المواطن؟ هذا التوجه الكريم الذي أعلن عنه خادم الحرميين الشريفين، كان بمثابة دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن، وعلى أساسه يتم صرف راتب المكرمة مع الراتب الشهري في العاشر من كل شهر ميلادي، ومن المفترض أن ينزل الراتب هذا الشهر متبوعًا بالزيادة الملكية في الموعد التالي

يوم الأحد المقبل موافق يوم 17 جمادى الأولى لعام 1444 | 11 من شهر ديسمبر لعام 2022، يعني ثلاثة أيام على الصرف

إلى متى يستمر راتب المكرمة الملكية ؟ وضحنا لكم تفاصيل صرف مكرمة ملكية جديدة لحساب المواطن، والتي قيمتها تبدأ من 600 ريال سعودي وتصل إلى أقصى قيمة لها كلما زاد عدد أفراد الأسرة، وبالنسبة لموعد وقف هذه المكرمة، فمن المفترض أن تنتهي مع نهاية العام المالي الجاري 2022، يعني هذا الدعم الإضافي “دعم المكرمة” ينتهي بنهاية العام الجاري 2022.