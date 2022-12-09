تصريحات نارية من مدرب البرتغال يكشف سر عدم مشاركة رونالدو قبل مباراة المغرب.. تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - بعد ترك كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة سويسرا وتفضيل المهاجم الشاب جونكالو راموس على حساب رونالدو، نمت الخلاف بين رونالدو ومدرب المنتخب الوطني فرناندو سانتوس قبل لقاء المنتخب الوطني المرتقب مع المنتخب المغربي في الجولة النهائية من المنافسة وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، اختار رونالدو البقاء في صالة الألعاب الرياضية مع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة ضد سويسرا بدلاً من التمرين أمس مع لاعبي البرتغال الاحتياطيين.

تصريحات مدرب منتخب البرتغال

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وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة سويسرا ، قال سانتوس إنه جلس رونالدو على دكة البدلاء في الدقائق الأخيرة وادعى أن لديه علاقة جيدة باللاعب وينظر إليه دائمًا كمثال يحتذى به نفى سانتوس أن يكون لديهم حاليًا أي مشاكل، لكن تصرفات رونالدو قد تجعله يعيد التفكير في تصريحاته ثم يقوم بحساب آخر، ودخل رونالدو مباراة سويسرا كبديل في الدقيقة 74، وسجل هدفًا تم عكسه لاحقًا بسبب التسلل.

أول غياب منذ 2008 بعد استبعاد كريستيانو رونالدو من التشكيلة الأساسية خلال الفوز الساحق على سويسرا 6/1 مساء الثلاثاء في دور الـ16، أكد فرناندو سانتوس ، مدرب المنتخب البرتغالي، أن الوقت قد حان لتحديد دور كريستيانو رونالدو أن يكون مع بلاده في كأس العالم قطر 2022 هذه هي المرة الأولى منذ يورو 2008 التي لم يتم فيها تسمية رونالدو في تشكيلة البرتغال الأساسية ضمن البطولات الكبري بدأ المباراة ضد سويسرا على مقاعد البدلاء، حيث حل سانتوس مكان مهاجم بنفيكا جونكالو راموس ، الذي سجل ثلاثة أهداف، وهتف الجمهور باسمه في ملعب لوسيل.