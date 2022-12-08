السعودية تفاجئ الجميع بأعفاء نهائي لهذه الفئات من رسوم المرافقين في المملكة ..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت والجوازات السعودية اعلانا سابقا كشفت فيه عن الأشخاص الذي سيعفون من رسوم المرافقين 1443، وهذه الرسوم والمبالغ المادية التي يدفعها الأشخاص غير المواطنين السعوديين هي للذين يقيمون على أراضي المملكة، وذلك عند أخذ أحد أفراد العائلة كـ الأخ أو الزوج أو أحد الوالدين أو الأصدقاء او غيرهم.

لذلك يطلق عليهم باسم المرافقين ويتم دفع رسوم المرافقين 2022 على الشخص الذي يكون مرافقا للمقيم على أراضي المملكة، وتعد هذه الرسوم مختلفة باختلاف الفئة العمرية للمرافق، فقد تكون في بعض الحالات 500 ريال سعودي.

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المعفيين من رسوم المرافقين 1443 قامت دائرة الهجرة والجوازات في السعودية إعفاء عدة فئات من دفع رسوم الإقامة، بحيث إن المقيمين في المملكة يتم استخدامهم دون الحاجة إلى دفع رسوم ومن هذه الفئات

هل توقف رسوم المرافقين؟ رسوم المرافقين 2022 لم تتوقف في المملكة العربية السعودية بالرغم من انتشار الأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام عن غير رسمية عن قيام دائرة الهجرة والجوازات داخل السعودية بوقف الرسوم التي يدفعها المقيم على أراضي المملكة عند استخدام أحد المرافقين لهم، فان دائرة الهجرة والجوازات ألسعودية نفت هذا الخبر وقالت انه إشاعة ليس لها أي أساس من الصحة، ولم يتم انتشار والإعلان عن أي أخبار من خلال المواقع الرسمية.

تفاصيل رسوم المرافقين 2022 في المملكة العربية السعودية تم تعديل الرسوم الخاصة بالمرافقين المقيمين على أراضي المملكة السعودية على مدار الأعوام السابقة، حيث أنه في عام 2017 أعلنت دائرة الهجرة والجوازات في المملكة عن قيمة الرسوم المالية للمرافقين، والتابعين المستخدمين بمبلغ 100 ريال سعودي، ثم بعد ذلك عدد دائرة الهجرة والجوازات السعودية.

ورفعت الرسوم المالية للمقيمين لعام 2018 وبلغت 200 ريال سعودي وفي بداية 2019 كانت الرسوم، قد بلغت 300 ريال سعودي وفي عام 2020 بلغ مبلغ الرسوم 500 ريال سعودي وهي الرسوم التي تم اقرارها حتى عام 2022 ولا يزال العمل بها