هدية ثمينة يقدمها أمير قطري للفنان ملاطف حميدي ..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الإجتماعي مقطع مرئي يظهر فيه سيارتين لكزس , قيل انها منحت هدية لملاطف حميدي وآخر لأخيه

وأطلعت مصادر على مقطع مرئي " فيديو" يظهر فيه سيارتين نوع لكزس آخر موديل 2022م والتي قيل في المقطع الصوتي المرافق لها انها منحت هدية لملاطف حميدي وآخر لأخيه والذي يقرع الطبول إلى جانبه بشكل حماسي.

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وبحسب مصادر مقربة من قارع الطبول اليمني الشهير ملاطف الحميدي والذي شارك في إحياء مباريات كأس العالم في قطر 2022م وتم إشراكه في قرع طبله في مدرجات النوادي فإن هذه دعاية عارية من الصحة .

وأضافت المصادر أن ملاطف تلقى اهتمام بالغ من الإعلام القطري وإعجاب عددا من المواطنيين القطريين من قرع ملاطف لطبلته ومن التراث اليمني الذي يقدم في المناسبات و الأعراس . وأكدت المصادر أن ملاطف لاقى دعوات من مواطنين قطريين لطلب ايقاع الطبول في مناسباتهم وتم تكريمه ومكافئته لكنه لم يمنح أي سيارات هدية .