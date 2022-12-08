بقصد أو بدون قصد ..السعودية تصدر قرار صادم بحق من يقدم على هذا الأمر بعد اليوم !! تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - أقرت المملكة العربية السعودية قانون جديد خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية على جميع الأشخاص الذين يخضعون لضريبة القيمة المضافة.

وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذا القانون من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عام 2021 م.

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وستدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ يوم الأحد 8 جمادى الآخر هـ الموافق 1 يناير 2023 م.

ويبلغ الحد الأدنى لقيمة غرامة حذف الفاتورة الإلكترونية أو تعديلها في المملكة العربية السعودية 10.000 ريال سعودي، كما يصل الحد الأعلى لغرامة المخالفة حتى 50.000 ريال سعودي وفقًا للوائح نظام الفوترة الإلكترونية. حيث يبدأ تطبيق هذه المخالفات بالتزامن مع دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ.

ويتوجب على كافة المطالبين إصدار الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الوقت المحدد لذلك، تجنبًا للغرامات التي تترتب عليهم في حالة عدم إصدار الفواتير إلكترونيًا. كما تصل الحدود الدنيا لقيمة المخالفة 5000 ريال سعودي، كذلك يبلغ الحد الأعلى للمخالفة 50.000 ريال سعودي.