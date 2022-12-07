السعودية :أمر ملكي بزيادة 70% .. صرف راتب إضافي لبعض مستفيدي حساب المواطن مع الراتب هذا الشهر..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر حساب المواطن بيان موضحًا به تفاصيل الراتب الإضافي لبعض مستفيدي ، حيث هذا الراتب هو المبالغ المرتجعة التي تظهر عند بعض المستفيدين عند اقتراب موعد صرف المستحقات الشهري، حيث بين أن المبلغ المرتجع هو الأثر الرجعي للدعم كتعويض للمستفيد عن عدم نزول الدعم له ثلاث شهور تقريبًا، حيث بعد تأخر المستحقات المالية أو عدم نزولها للمستفيد يقوم بتقديم اعتراض ويرفع مستندات بأحقيته للحصول على الدعم، وبعد الدراسة إن كان مستحق يتم قبول الطلب ويتم تقديم الدعم له بأثر رجعي، حيث تأتي فترة دراسة طلب الاعتراض 90 يوم، ويتم الرد على المستفيد خلال تلك الفترة.

كم ينزل للفرد من حساب المواطن؟ يتم دراسة الأهلية في نهاية كل شهر للمستفيدين من دعم حساب المواطن، وفي ضوء عدد أفراد الأسرة من تابعين وأعمارهم وعلى حسب الدخل الشهري يتم تحديد قيمة الدعم الشهري، ويأتي الدعم على النحو التالي:

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مع العلم أن دفعة 61 من دعم حساب المواطن هذا الشهر لديسمبر بها زيادة ملكية على الراتب بنسبة 70% من الدعم مقررة على دفعة ديسمبر، والتي هي آخر دفعة للمواطنين يحصلون بها على دعم إضافي، ويزيد الراتب تقريبًا 400 ريال سعودي على الدعم الأساسي، حيث بحسبة بسيطة يمكننا أن نقول أن الأسرة زاد راتبها بقيمة 1295 ريال سعودي تقريبًا.

كم باقي على حساب المواطن هذا الشهر؟ وضحنا لكم بأنه تقرر صرف راتب لبعض مستفيدي حساب المواطن إضافي كتعويض عن عدم إيداع الدعم الخاص بك له، وبالنسبة لمتي ينزل حساب المواطن، فمن المفترض أن ينزل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن يتأخر الدعم هذا الشهر يوم، حيث سينزل في هذا الموعد:

يوم الأحد 17 جمادى الأولى 1444 | يوافق يوم 11 من شهر ديسمبر لعام 2022، حيث خمسة أيام فقط على الإيداع.