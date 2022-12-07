اليمن : اشهر شركة صرافة تعلن إفلاسها وتغلق جميع فروعها في العاصمة

الرياض - محمد الاطلسي - افلست امس شركة صرافة محلية بعدن. وقال مصدر مصرفي لصحيفة عدن الغد ان احدى الصرافات المحلية بعدن اغلقت جميع فروعها بمحافظة عدن.

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وبحسب وكلاء صرافة فان الصرافة التي تحتفظ عدن الغد بأسمها افلست.

وحاولت عدن الغد الاتصال بمالكي شركة الصرافة لكنها لم تتلق اي رد.

ولم تعلن شركة الصرافة هذه رسميا عن افلاسها.