الحقيقة كاملة حول حصول الفنان ملاطف حميدي على مكرمات وراتب شهري من دولة قطر؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء تفيد بحصول الفنان ملاطف حميدي، على مكرمات عديدة من دولة قطر بينها راتب شهري.

ووفق المتداول، فإن الفنان ملاطف حميدي حصل على مكرمات من دولة قطر؛ منها راتب شهري مقداره 5 ألف دولار، وسيارة لكزز من أمير قطر.

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منصة صدق المتخصصة في كشف الاخبار المضللة تتبعت ما تم تداوله، وتوصلت إلى الحقيقة.

ووفق المنصة، فإن نتيجة التحقق أكدت أن الخبر غير صحيح؛ مؤكدة أنها تواصلت بالفنان ملاطف حميدي والذي بدوره نفى صحة الخبر.

وملاطف حميدي هو فنان ايقاع شعبي، وبرز بشكل لافت في كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر.