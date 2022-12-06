اتفرج أمير قطر يفاجئ المغاربة في كأس العالم بهدايا غير متوقعة .. لن تصدقوا ماهي!

الرياض - محمد الاطلسي - فاجأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الجمهور المغربي المتواجد في الدوحة لمشاهدة نهائيات كأس العالم بهدايا غير متوقعة. وأمر أمير قطر السلطات القطرية بتوزيع تذاكر لحضور المباراة المرتقبة اليوم، الثلاثاء، على المواطنين المغاربة في الدوحة مجاناً.

ووثق فيديو حدوث ذلك وتوزيع التذاكر بالفعل على المغاربة في” جيت مول بالدوحة بشرط إثبات الهوية عبر الجواز المغربي ومعه بطاقة هيا. وأدى تأهّل المنتخب المغربي لدور الـ16 متصدّراً للمجموعة السادسة، إلى زيادة طلب الجماهير المغربية على تذاكر مباراته القادمة أمام إسبانيا، وسط ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، وغياب تذاكر على موقع الفيفا والبطولة. وأظهر مقطع فديو لحظة توزيع التذاكر حيث بدا العشرات من المشجعين المغاربة وهو يقفون منتظرين دورهم في الحصول على البطاقات خلف حاجز زجاجي. وكانت “صفحة المنتخبات الوطنية المغربية” أعلنت أنه “بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم 5000 تذكرة للمباراة التي ستجمع الفريق الوطني ونظيره الإسباني للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر. - Advertisement - ويترقب المغاربة أن يقدم فريقهم مباراة مرضية على غرار مباراتيه السابقتين ويحقق فوزاً على اسبانيا، كما أقصى فريق كندا عن المنافسة في دور الـ16. وقال مدرب المنتخب المغربي “وليد الركاكي” إن لديه لاعبون احترفوا في إسبانيا لكن معرفتنا بأسلوب لعبهم لا يعني أن المباراة ستكون سهلة.”

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وأضاف في تصريح لقناة بين سبورت :”نتعامل مع المباراة وكأنها نهائي وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز.” إحباط الجماهير المغربية وكانت تقارير مغربية أشارت إلى أن هناك حالة إحباط بين الجماهير المغربية بسبب طريقة توزيع تذاكر المباراة، والبعض اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) بمجاملة جماهير منتخب إسبانيا على حساب المغرب. وأشار إلى أن قلة التذاكر المباعة لجماهير المنتخب المغربي خطوة لمنع مشجعي “أسود الأطلس” من تدعيم منتخب بلادهم خلال دور الستة عشر من البطولة. ونقلت التقارير تأكيدات خاصة من الجماهير المغربية المتواجدة في قطر، بأنه لم يكن هناك أي مشكلة في مواجهات دور المجموعات ولكن 80% من المشجعين المغاربة لم يتمكنوا من شراء تذاكر مباراة إسبانيا. أرقام خيالية في السوق السوداء وبلغ ثمن التذاكر أرقاماً خيالية في السوق السوداء، بعد إقصاء عدة منتخبات واضطرت الجماهير المغربية للجوء للسوق السوداء؛ بحثاً عن تذاكر مباراة المنتخب أمام إسبانيا، لكنّها وجدت أن سعر التذكرة يتراوح بين 500 و900 دولار (5000 و9000 درهم مغربي تقريباً واضطر العديد منهم لاقتنائها رغم الثمن الباهظ. ومن المحتمل أن يحضر المباراة المقررة، الثلاثاء، الآلافُ من الجماهير المغربية، حيث خصّصت شركات الطيران المغربية رحلات جوية، يومي الاثنين والثلاثاء، لنقل الجماهير بأسعار مناسبة بتدخل من الحكومة المغربية (250 دولارًا) لكل تذكرة.