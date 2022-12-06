الجوازات تكشف عن عقاب صارم لصاحب العمل بالسجن والغرامة 100 ألف ريال وحرمانه من الاستقدام في حالة قيامه بهذا الإجراء مع العمالة..تفاصيل غير متوقعة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن أمر هام يتعلق بالعقوبات الموقعة على صاحب العمل في حالة مخالفته للقوانين واللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية مع العمال، والإخلال بشرط الإستقدام الأساسي الذي جاء العامل من أجله، لاسيما في حالة تمكين العمالة الخاصة به للعمل لدى الغير، أو تمكينهم للعمل لحسابهم الخاص، عقوبات مالية كبيرة موقعة تصل إلى السجن أيضًا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، بأن عقوبة السجن والغرامة ومنع الاستقدام لصاحب العمل الذي يتورط في تمكين عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، فإنه مهدد بـ 3 عقوبات مشددة تتمثل:

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السجن 6 أشهر كاملة.

الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال.

الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات متتالية

يأتي هذا في الوقت الذي ناشدت فيه الجوازات المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية، بالتزامن مع مواصلة شن العديد من الحملات الأمنية الموسعة التي نجحت مؤخرًا في ضبط مئات المخالفين.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه المديرية استقبال طلبات الحصول على الجواز الإلكتروني الجديد في المرحلة الثالثة عبر منصة أبشر إلكترونيًا ودون الحاجة إلى الذهاب إلى فروعها أو مقراتها.