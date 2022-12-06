كم تقاضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي في أغنية كأس العالم بقطر 2022 !!

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت الفنانة بلقيس فتحي، في الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر. وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، بطرح الأغنية التي حملت عنوان “Light The . Sky” قبل أيام من انطلاق البطولة وحازت ملايين المشاهدات.

وكشفت بلقيس فتحي، فى تصريحات صحيفة، عن سعادتها بالمشاركة فى هذا العمل الذى سيراه العالم كله قبل انطلاق النسخه المقبلة من كأس العالم. لافتة إلى أن كواليس تصوير الأغنية كانت ممتعة ومليئة بالبهجة والسعادة. وأشارت بلقيس إلى أن العمل مع الفنانين المشاركين فى الأغنية كان ممتعاً للغاية. لافتة إلى أن كل من شارك في هذا العمل لديه أسلوب مختلف ومميز وهو ما ظهر خلال تصوير الكليب. وقالت بلقيس، إنها انطلقت في عالم الشهرة والغناء من خلال قطر منذ أكثر من 11 عامًا. وأن هذه الأغنية بمثابة نقطة تحول جديدة لها في الاقتراب من العالم.

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