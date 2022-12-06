غرفة السياحة تفجر مفاجأة غير متوقعة عن سعر العمرة

الرياض - محمد الاطلسي - قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن هناك قانونًا بشأن ضوابط إجراء العمرة، لافتًا إلى أن هناك بعض السماسرة يقومون بعمليات نصب على المواطنين بخصوص سفرهم لإجراء العمرة.

وأضاف عاطف عجلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا في تيسير سفر المواطنين لتأدية العمرة، مطالبًا المصريين بالتعامل بشكل رسمي مع شركات السياحة المعتمدة.

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وتابع عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن باركود العمرة يصدّر من خلال البوابة المصرية للعمرة وتكون مدته أسبوعًا، لافتًا إلى أن شركات السياحة المصرية تقدم للمواطنين العمرة بأسعار بسيطة وفي مناطق إقامة أفضل؛ حيث تصل أسعار العمرة إلى حوالي 23 ألف جنيه.

وأوضح عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن سفر المواطن تحت عين الدولة يُسهّل له الحصول على حقوقه؛ حتى إذا حدثت أي مشكلة من قبل شركة السياحة ستستطيع الدولة حلها، مضيفًا: «السنة الماضية طلع حوالي 70 ألف معتمر؛ والعدد ده سافر خلال شهرين هذا العام».