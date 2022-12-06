السعودية تحدد شروط سفر المواطنين خارج المملكة والفئات المسموح لهم

الرياض - محمد الاطلسي - قامت الجوازات السعودية في وقت سابق إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة بالسفر خارج المملكة 1444 هجري، حيث قامت بنشر على صفحتها الرسمية الشروط الجديدة للسفر خارج المملكة بالنسبة للمواطنين السعوديين، كما حدّدت الفئات المسموح لهم بالسفر خارج المملكة العربية السُّعُودية طبق شروط وضوابط محددة.

وترتيب جواز السفر السعودي يحتل المرتبة ال 68 عالميًا، كما يمكن لحاملي جواز السفر السعودي التوجه إلى بعض الدول دون تأشيرة، وفي بعض دول أخرى يحتاج حاملو جواز السفر السعودي إلى تأشيرة لدخولها، حيث أكدت الجوازات في المملكة العربية السُّعُودية على ضرورة الحفاظ على جواز السفر من التغير والتلف وعدم التلاعب في معلومات الجواز وحتي لا يتعرض للعقوبة. شروط السفر خارج المملكة للسعوديين 1444 حددت المديرية العامة للجوازات السُّعُودية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الشروط والضوابط الجديدة حول سفر المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

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- أن تكون المدة المتبقي على انتهاء صَلاحِيَة جواز السفر أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكون أكثر من مدة ستة أشهر عند السفر للدول الأخرى.

- يجب إرفاق أصل الهُوِيَّة الوطنية.

- لا يمكن حمل سجل الأسرة واستخدامها خارج المملكة فقط تستخدم المملكة.

- إرفاق الهُوِيَّة الوطنية عند إصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين فوق 12 عامًا.

- ضرورة تلقي ثلاث جرعات ضد كوفيد-19.

- يجب على المتقدمين من عمر 12 إلى 16 عام حصولهم على جرعتين ضد فيروس كوفيد – 19.

الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة

حدّدت الحكومة السُّعُودية مجموعة من الفئات المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة العربية السُّعُودية، وهي كالتالي:

- موظفو الحكومة سواء مدنيين أو عسكريين.

- العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصليات السُّعُودية الموجودة خارج المملكة.

- العاملون في المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى أفراد أسرتهم ومرافقيهم.

- رجال الأعمال الذين يتطلب عملهم السفر خارج المملكة لإنهاء مختلف أعمالهم الصناعية والتجارية.

- العاملون في وظائف دائمة في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية خارج المملكة.

- المُديرين العاملون في مجال المبيعات والتصدير والتسويق.

- المواطنون المرضى الذين يلزمهم علاج وعلاجهم يتطلب السفر.

- طلاب البعثات الذين يدرسون على حسابهم الخاص.

- يسمح لبعض الحالات الإنسانية السفر خارج المملكة، مثل لم شمل الأسرة، أو وفاة أحد الأقارب مثل الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

- لاعبو وأعضاء الطواقم الفنية والأشخاص المشاركين في المناسبات الرياضية الرسمية أو الإقليمية أو الدولية.

كيفية استخراج تصريح سفر عبر ابشر

يمكن للأشخاص المسموح لهم بالسفر خارج المملكة استخراج تصريح سفر بواسطة منصة أبشر، وذلك بعد استيفاء جميع شروط وضوابط الخاصة لجميع الفئات المستثناة، ويمكن استخراج تصريح سفر عبر المنصة بواسطة الخطوات التالية:

- الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

- تحديد خِيار خدماتي.

- الضغط على الجوازات.

- النقر على مركز الرسائل والطلبات من القائمة الجانبية.

- تعبئة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن.

- تحديد المديرية العامة للجوازات.

- النقر على زر تصريح السفر الاستثنائي.

- تحديد أسباب السفر.

- النقر على إرسال.