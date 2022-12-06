هذا هو الشاب اليمني الذي خطف أنظار العالم في مونديال قطر 2022 بعد ان اثار الجميع بضهورة بهذا الشكل

الرياض - محمد الاطلسي -

خطف شاب يمني انظار العالم في مونديال كأس العالم قطر 2022. بعد أن ظهر في مدرجات ملعب البيت مرتديا للزي الشعبي اليمنى لدى حضوره مباراة قطر والإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم.

▪ رامز جلال فقدانه للبصر واعتزاله التمثيل يدمي قلوب الجمهور العربي .. هذا ما حدث له واحزن الجميع؟

▪ أول صورة من شهر العسل بعد عودة ياسمين صبري و أحمد أبو هشيمة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وأظهرت لقطات مصورة الناشط والمغرد الماربي الشهير نواف حمد ناصر مرتديًا الزي الشعبي اليمني وهو في مقصورة حضور المشاهير إلى جانب مشاهير السوشيال ميديا ورواد منصات التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى في الوطن العربي والعالم الذين حضروا حفل الافتتاح.

الصورة التي تداولها رواد ومشاهير السوشيال ميديا من مختلف بلدان العالم وأعادت نشرها وسائل اعلام عربيه وعالميه أظهرت الناشط الماربي المعروف براعي “التيوس” بإطلاله ساحره ومنظر حضاري جذاب مرتديا الزي الشعبي اليمني الأصيل المكون من الثوب الصنعاني والشال المهري والعسيب الماربي والجنبيه الحضرميه مجسدا بذلك الهوية اليمنية في ابها صورها في دلالة واضحة تعكس تنوع الموروث الثقافي والحضاري الأصيل الذي تتمتع به اليمن.

الناشط الماربي المثير للجدل بتغريداته الناريه وانتقاداته اللاذعه والمعروف بمواقفه السياسية المناهضه للتحالف والشرعيه رغم انتماءه الجغرافي لهما بحكم تواجده في مناطق سيطرتهما تعمد تغطيه وجهه بصورة تعبيريه اعتاد على وضعها في حساباته بالسوشال ميديا حتى لا يتم الكشف عن هويته الحقيقه لأسباب ودواعي امنيه.

ويعد المغرد الماربي الشهير نواف حمد ناصر واحد من عشرات الناشطين الإعلاميين المحسوبين على الشرعيه في اليمن وتوليهم قطر اهتمام كبير ويحظون لديها بدعم سخي ومكانة خاصة وهو الامر الذي يمكن أن يكون وراء التغير المفاجئ لمواقفهم السياسية من الدفاع عن الشرعيه و التحالف للهجوم والمناهضة والنقد.

وشارك المشاهير، كل واحد عبر حسابه الخاص على تويتر وإنستغرام، ويوتيوب. وفيسبوك صوراً، وفيديوهات، وتغريدات ، توثق اللحظات الأولى لوصولهم إلى ملعب البيت، الذي أقيم فيه حفل الافتتاح مساء الـعشرين من نوفمبر الماضي 2022.

فيما شارك البعض الآخر لحظاتهم المميزة رفقة اللاعبين، في كواليس حفل الافتتاح، الذي شارك فيه عدد مهم من رؤساء الدول، والناشطين والمؤثرين الإعلاميين وأشهر اللاعبين الدوليين، الذين مروا في تاريخ كرة القدم.

وأشاد العديد من النشطاء بما وصفوه بالتنظيم الاستثنائي الرائع والتجهيزات الضخمه لمونديال كأس العالم قطر 2022 ، وتداولوا صوراً لبعض ملاعب المونديال ذات التصميم الرائع والشكل الفريد إلى جانب الحديث عن البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها قطر وكذلك التقاط صور تذكاريه من أمام ابرز المعالم التاريخية والحضاريه في المدن القطريه وسْطَ تعليقاتِ ثناء وإشادة بكرم الضيافة العربيه وحفاوة الاستقبال القطري التي حظي بها ضيوف وجمهور المونديال.

وشهد حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب، نجوم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين جاء بعضهم بدعوة خاصة من إدارة المونديال، والبعض الآخر حل في مدينة الدوحة لتمثيل علامات تجارية مختلفة، وذلك لدعم هذه التظاهرة الكروية الاضخم على مستوى العالم والتي تقام لأول مرة في أراضي عربية.