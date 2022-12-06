الجوازات السعودية تزف خبر سار لكل المقيمين في المملكة : آلية جديدة لتجديد الاقامة بسهولة ولتقسيط الـرسوم !!تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت المـديرية العامـة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، عـن آليـة جديدة ستتضمنها منصة أبشر الإلكترونية، وذلك لتسهيل تجديد الإقامات للوافدين والمقيمين والأجــانب.

وذكرت الجوازات السعودية، في تغريدة قصيرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الآلية الجديدة ستمكن صاحب العمل من تجديد الإقامات عبر منصتي أبشر أعمال ومقيم بحسب حاجة صاحب العمل لمدد متفاوتة.

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وأشارت الجوازات السعودية إلى أن الآلية الجديدة تمكن أصحاب العمل من تجديد هوية مقيم بشكل ربع سنوي ودفع رسوم الإقامة بشكل ربع سنوي أيضاً.

يشار إلى أن السلطات السعودية، كانت أعلنت في نوفمبر الماضي، عن بدء وزارة الداخلية ‏ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سداي ) ممثلة في مركز المعلومات الوطني، في تنفيذ خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، وذلك تنفيذًا ‏لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات. هذا وتمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ‏ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة بين 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا، حسب ما هو معمول به سابقا بحسب ‏حاجة المنشأة.