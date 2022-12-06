هذه هي الشروط التي فرضتها «الجوازات» بشأن كفالة التابعين الذكور عند بلوغهم 25 عاماً

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت المديرية العامة للجوازات، الحد المانع لرب الأسرة من تجديد هوية مقيم للتابعين، الذكور والإناث.

وأكدت «الجوازات» أنه في حال الرغبة بتجديد هوية مقيم للتابعين لمن هم فوق 21 عاما، فيشترط إرفاق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.

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وأفادت بأنه يشترط وجود المستفيد داخل السعودية للتمكن من إتمام نقل الخدمات، وفيما يخص الإناث، فيلزم وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها.