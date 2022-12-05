وزارة المالية السعودية تُعلن رسميا موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1444 عام 2023 !

الرياض - محمد الاطلسي - بالتأكيد يوجد العديد من الموظفين العسكريين والمدنيين بالقطاعات المختلفة، سواء كان عام أو خاص في المملكة السعودية ينتظرون موعد صرف العلاوة، وهذا مع اقتراب نهاية العام الحالي، فمن المعتاد نزول العلاوة في بداية كل عام ميلادي بالتحديد في شهر يناير، حيث أنها مبلغ من المال يتم إضافته إلى راتب الموظف وهذا بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف، فمن خلال موقعنا يمكنك أن تتعرف على موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1444.

خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية أتاحت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للموظفين والعسكريين في كافة القطاعات المختلفة، سواء كانت خاص أو عام الاستعلام عن العلاوة السنوية من خلال اتباع بعض الخطوات نلخصها كالآتي: سجل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اختر تبويب خدمات إلكترونية. قم باختيار خدمات الأفراد. اضغط على خدمة الاستعلام عن العلاوة السنوية.

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الشروط والأحكام جيدا ثم اضغط على موافق. ثم بعد ذلك اضغط على الانتقال إلى الخدمة. ادخل رقم الهوية الوطنية بطريقة صحيحة. ثم اضغط على الاستعلام.

قيمة العلاوة السنوية للموظفين والعسكريين قامت وزارة المالية بتحديد مبلغ من المال تكون العلاوة السنوية للموظفين في نهاية كل عام، وهذا باختلاف رواتبهم الوظيفية بالقطاع الحكومي فاتت قيمة العلاوة السنوية كما يلي: 135 ريال الرتبة الأولى. 165 ريال سعودي للرتبة الثانية. الرتبة الثالثة 190 ريال سعودي. بينما الرتبة الرابعة 230 ريال. أتت الرتبة الخامسة ب 265 ريال سعودي.

305 ريال سعودي الرتبة السادسة. أما المرتبة السابعة 365 ريال سعودي. الرتبة الثامنة 415 ريال. 470 ريال سعودي الرتبة التاسعة. بينما الرتب العاشرة 510 ريال سعودي. أما الرتبة الحادي عشر 530 ريال سعودي. الرتبة الثانية عشر 570 ريال سعودي. أما الرتبة الثالثة عشر 605 ريال سعودي. الرتبة الرابعة عشر 700 ريال. وأخيراً الرتبة الخامسة عشر 865 ريال سعودي.